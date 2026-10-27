برگزاری کمیسیون تخصصی پزشکی تعیین درصد مصدومان مدرسه شجره طیبه میناب
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید از برگزاری کمیسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد، در استان هرمزگان بعد از طی مراحل قانونی احراز آسیب دیدگان مدرسه شجره میناب، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ جلال کریمی با بیان اینکه کمیسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ابتدای آبان سال جاری در استان هرمزگان بعد از طی مراحل قانونی احراز آسیب دیدگان مدرسه شجره میناب، برگزار شد، گفت: جلسه کمیسیون تخصصی پزشکی با هدف ارزیابی بالینی و تعیین درصد جانبازی ازکارافتادگی آسیبدیدگان و مصدومان مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب با حضور تیمی متشکل از پزشکان متخصص، معتمدین و کارشناسان مسئول برگزار شد.
وی افزود: در این دور از ارزیابیهای تخصصی، وضعیت درمانی و مدارک بالینی ۱۰۲ نفر از متقاضیان و آسیبدیدگان مورد بررسی دقیق و همهجانبه اعضای کمیسیون قرار گرفت. پس از بررسی مستندات پرونده و معاینات لازم برای ۱۹ نفر از آسیبدیدگان، درصدهای متناسب قانونی بر اساس مستندات بالینی و جداول استاندارد تعیین و نهایی شد. پروندههای باقیمانده، نیز بهدلیل نقص مدارک بالینی و درمانی جهت تکمیل مستندات پاراکلینیکی، سیر مراحل تکمیلی و رسیدگی مجدد، به کمیتههای تخصصی مربوطه ارجاع شد، تا پس از رفع نواقص، فوراً در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
مدیر کل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به پروندههای دارای نقص مدرک با اولویت و سرعت پیگیری خواهد شد تا هیچگونه خللی در احراز حقوق قانونی آسیبدیدگان و دسترسی آنان به خدمات درمانی و رفاهی ایجاد نشود.