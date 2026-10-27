به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ جلال کریمی با بیان اینکه کمیسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ابتدای آبان سال جاری در استان هرمزگان بعد از طی مراحل قانونی احراز آسیب دیدگان مدرسه شجره میناب، برگزار شد، گفت: جلسه کمیسیون تخصصی پزشکی با هدف ارزیابی بالینی و تعیین درصد جانبازی ازکارافتادگی آسیب‌دیدگان و مصدومان مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب با حضور تیمی متشکل از پزشکان متخصص، معتمدین و کارشناسان مسئول برگزار شد.

وی افزود: در این دور از ارزیابی‌های تخصصی، وضعیت درمانی و مدارک بالینی ۱۰۲ نفر از متقاضیان و آسیب‌دیدگان مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه اعضای کمیسیون قرار گرفت. پس از بررسی مستندات پرونده و معاینات لازم برای ۱۹ نفر از آسیب‌دیدگان، درصد‌های متناسب قانونی بر اساس مستندات بالینی و جداول استاندارد تعیین و نهایی شد. پرونده‌های باقیمانده، نیز به‌دلیل نقص مدارک بالینی و درمانی جهت تکمیل مستندات پاراکلینیکی، سیر مراحل تکمیلی و رسیدگی مجدد، به کمیته‌های تخصصی مربوطه ارجاع شد، تا پس از رفع نواقص، فوراً در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

مدیر کل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به پرونده‌های دارای نقص مدرک با اولویت و سرعت پیگیری خواهد شد تا هیچ‌گونه خللی در احراز حقوق قانونی آسیب‌دیدگان و دسترسی آنان به خدمات درمانی و رفاهی ایجاد نشود.