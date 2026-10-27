مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قرار گرفتن نام سعید مهرزادی در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر جهان، حاصل سال‌ها فعالیت علمی مستمر، انتشار پژوهش‌های اثرگذار و مشارکت در توسعه دانش است. این فهرست بر اساس شاخص‌های استنادی پایگاه بین‌المللی شاخص‌های اساسی علم تدوین می‌شود و پژوهشگرانی را معرفی می‌کند که آثار علمی آنها از میزان استناد بالایی در سطح بین‌المللی برخوردار است.

این جایگاه، بیانگر میزان اثرگذاری پژوهش‌های دکتر مهرزادی و نقش فعالیت‌های علمی وی در جامعه علمی بین‌المللی است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز در پیامی این موفقیت را به دکتر مهرزادی تبریک گفت و تلاش‌های علمی و پژوهشی وی را در ارتقای شاخص‌های علمی و استنادی، تقویت مرجعیت علمی کشور و پیشبرد اهداف توسعه پایدار در حوزه علم و فناوری ارزشمند دانست.

حضور پژوهشگران ایرانی در فهرست یک درصد برتر جهان، نشان‌دهنده ظرفیت علمی کشور در تولید دانش، توسعه پژوهش‌های اثرگذار و تقویت مرجعیت علمی ایران در عرصه بین‌المللی است.