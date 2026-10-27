مسئولان شهرستان خوی با حضور در منزل شهید والا مقام سینا احمدی با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و دلجویی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئولین شهرستان خوی با حضور در منزل شهید والا مقام سینا احمدی با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و دلجویی کردند.

امام جمعه حجت الاسلام قاسم خانی و علی علایی فرماندار به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان و اعضای شورای تامین شهرستان خوی با خانواده شهید سینا احمدی دیدار کردند.

در این دیدار مسئولان ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و صبر خانواده‌های معظم شهدا بر ادامه راه شهیدان تاکید کردند.

همچنین در این مراسم پدر شهید احمدی در سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی فرزند شهید خود پرداخت و یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشت.

شهید سینا احمدی در بیست و ششم مهر ماه سال هزار و چهارصد و پنج در منطقه قندیل پیرانشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.