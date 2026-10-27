در دومین سفر محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران به شهرستان بهارستان، چهار طرح زیرساختی در حوزه‌های آب، ورزش و حمل‌ونقل در شهرهای صالحیه و گلستان با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۲۳۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این سفر مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ آب شهر صالحیه با اعتبار بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد. این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب و افزایش ظرفیت شبکه آبرسانی اجرا شده است.

همچنین مجموعه ورزشی ستاره شهر صالحیه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع و زیربنای سه‌هزار و ۵۰۰ مترمربع افتتاح شد. این مجموعه سه‌طبقه به‌صورت اختصاصی برای رشته کشتی احداث شده است.

پایانه مسافربری آیت‌الله شهید رئیسی در شهر گلستان نیز با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی، ساماندهی خدمات مسافربری و تسهیل تردد شهروندان به بهره‌برداری رسید.

همچنین زمین چمن مصنوعی شهید وحید بایرامی با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان و مساحت ۲۳ هزار مترمربع در شهر گلستان افتتاح شد که با برخورداری از سیستم روشنایی، به توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش سرانه فضا‌های ورزشی شهرستان کمک خواهد کرد.

این طرح‌ها با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، از جمله استاندار تهران، فرماندار بهارستان و نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی افتتاح شدند.