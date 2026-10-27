فرمانده سپاه عاشورا بر تقویت فرهنگ بسیجی و ترویج جهاد تبیین در مدارس تأکید کرد و گفت: تربیت نسل جوان و نوجوان در تراز انقلاب اسلامی، از مهمترین رسالت‌های آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار عباسقلی‌زاده در جلسه کمیته پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی افزود: آموزش و پرورش و معلمان مسئولیت مهمی در تربیت نسل جوان و نوجوان در تراز انقلاب اسلامی دارند و باید با تبیین آرمان‌ها و اهداف انقلاب، زمینه رشد جوانانی مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر را فراهم کنند.

وی اظهار کرد: امروز شاهد تلاش بسیجیان در حفاظت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و حل مشکلات جامعه هستیم؛ تفکری که نقش مهمی در همراهی مردم با آرمان‌های انقلاب داشته است.

وی با اشاره به ضرورت تبیین اهداف انقلاب و ترویج فرهنگ بسیجی افزود: تحقق این رویکرد، با همکاری مجموعه تعلیم و تربیت و عمل به رهنمود‌های رهبر انقلاب درباره گسترش فرهنگ بسیجی در میان آحاد جامعه امکان‌پذیر است.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه تفکر بسیجی می‌تواند جلوه‌هایی از غیرت ایرانی و اسلامی را در میان دانش‌آموزان نمایان کند گفت: حضور دانش‌آموزان، اولیا و معلمان در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی نمادی از آمادگی برای دفاع از دین، وطن و ارزش‌های اسلامی و پیروی از آرمان‌های امامین انقلاب و راه شهدا است.

سردار عباسقلی‌زاده با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مناسبت‌های مختلف برای تربیت نسل جوان، مسئولیت آموزش و پرورش را در این زمینه مهم دانست و اظهار کرد: معلمان به‌عنوان متولیان تربیت نسل آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری شخصیت فکری، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان دارند.

وی ادامه داد: هدف از فعالیت‌های بسیج، به‌ویژه در حوزه پرورشی، تربیت جوانانی مؤمن، انقلابی، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه انسانی است و اگر این الگوی تربیتی در ابعاد مختلف اجرا شود، می‌توان زمینه مشارکت سازنده نوجوانان در جامعه را تقویت کرد.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به شرایط کنونی کشور و تقابل با دشمنان متجاوز بر ضرورت تقویت روحیه استقامت و آمادگی دفاعی در نسل جوان تأکید کرد و افزود: تربیت دانش‌آموزان با روحیه جهادی و پایبندی به ارزش‌های دینی می‌تواند در مواجهه با چالش‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به نقش جوانان در تحولات چهار دهه گذشته کشور، روحیه انقلابی و غیرت ایرانی ـ اسلامی را از عوامل مؤثر در ایستادگی مردم دانست و گفت: باید این روحیه از طریق برنامه‌های تربیتی و فعالیت‌های فرهنگی در مدارس تقویت شود.

سردار عباسقلی‌زاده در ادامه با اشاره به اجرای طرح نومیدان به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: چهارشنبه‌ها به‌عنوان روز قیام دانش‌آموزان علیه آمریکا، با برنامه‌های فرهنگی و متناسب با فضای دانش‌آموزی همراه خواهد بود.

وی با اشاره به حضور شبانه‌روزی مردم در برنامه‌های مورد اشاره خود در حمایت از اسلام و مقابله با استکبار جهانی، ابراز امیدواری کرد که دانش‌آموزان نیز با مشارکت در طرح «نومیدان» در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

فرمانده سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: استمرار روحیه ایستادگی و انقلابی در گرو همدلی و همکاری مسئولان و مجموعه‌های تربیتی است و معلمان می‌توانند با پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ابهامات دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، به تبیین اهداف و آرمان‌های انقلاب کمک کنند.

وی جهاد تبیین را ادای دین به رهبر شهید دانست و بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف سیاست‌ها و عملکرد آمریکای جنایتکار در محتوای آموزشی تأکید کرد.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه مشکلات موجود نباید موجب غفلت از تربیت دینی و فرهنگی دانش‌آموزان شود افزود: ترویج فرهنگ بسیجی می‌تواند به افزایش آگاهی نوجوانان نسبت به دیدگاه‌ها و سیاست‌های طرف‌های متخاصم کمک کند و معلمان در تربیت دانش‌آموزانی آگاه، مسئولیت‌پذیر و آشنا با آرمان‌های انقلاب نقش اساسی دارند.

سردار عباسقلی‌زاده با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی و جایگاه آن در تبیین مبارزه با استکبار، بر ضرورت همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مسئول برای فراهم کردن زمینه حضور پرشور دانش‌آموزان در برنامه‌های این روز تأکید کرد و دفاع از دین، وطن و انقلاب اسلامی را از محور‌های مورد توجه این برنامه‌ها برشمرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز در این جلسه بر تقویت فرهنگ بسیجی و مشارکت حداکثری دانش‌آموزان در برنامه‌های تربیتی و فرهنگی تأکید کر و قدردانی از تلاش‌های بسیج دانش‌آموزی در ترویج فرهنگ بسیجی در مدارس، بسیج را یکی از محور‌های مهم مورد توجه آموزش و پرورش دانست.

اسفندیار صادقی با اشاره به شعار‌های هر دانش‌آموز، یک نقش و هر دانش‌آموز، یک تشکل فعالیت‌های تشکیلاتی و جذب حداکثری دانش‌آموزان در بسیج را در تقویت روحیه مشارکت اجتماعی و مقابله با نقشه‌های دشمنان مؤثر دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر جایگاه فرهنگ بسیجی در رشد اجتماعی و اخلاقی دانش‌آموزان اظهار کرد: پرورش، ریل حرکت آموزش است و بسیج می‌تواند با ایفای نقشی مؤثر در تحقق اهداف تربیتی، یار و یاور دستگاه تعلیم و تربیت باشد.

صادقی با اشاره به برنامه نومیدان در هفته بسیج دانش‌آموزی، از آمادگی آموزش و پرورش برای اجرای باشکوه این برنامه با مشارکت حداکثری دانش‌آموزان خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغیه وزیر آموزش و پرورش، میدان‌های شهر‌ها از روز چهارشنبه تا جمعه برای نمایش وطن‌دوستی و میدان‌داری نسل نو در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

وی با قدردانی از حضور فرهنگیان در تجمعات شبانه و فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی در موکب‌های ویژه آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: فرهنگیان در کنار انجام رسالت آموزشی و تربیتی خود، همواره در حمایت از نظام و انقلاب حضور داشته‌اند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برگزاری برنامه‌های دانش‌آموزمحور در نماز جمعه و نواختن زنگ استکبارستیزی در روز ۱۳ آبان را از برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی برشمرد و تأکید کرد: آموزش و پرورش باید با همکاری فرهنگیان و فرمانداران شهرستان‌ها، زمینه حضور پرشور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان را فراهم کند.

وی با قدردانی از گروه‌های جهادی، مدیران مدارس، انجمن اولیا و مربیان و بسیج دانش‌آموزی در اجرای طرح شهید عجمیان و کسب رتبه دوم کشوری استان در اجرای این طرح، از آمادگی آموزش و پرورش برای بهره‌گیری از مربیان متخصص در درس آمادگی دفاعی خبر داد و گفت: هیچ‌گاه فاصله‌ای میان بسیج و آموزش و پرورش احساس نکرده‌ایم.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌شرقی از اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی، رسانه‌ای و اجتماعی دانش‌آموزمحور در هفته بسیج دانش‌آموزی خبر داد و بر مشارکت فعال دانش‌آموزان در این برنامه‌ها تأکید کرد.

محمدرضا سلطان‌زاده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: این برنامه‌ها با رویکرد دانش‌آموزمحوری و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی طراحی شده‌اند تا دانش‌آموزان در شناسایی مسائل و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های روز ششم آبان با شعار هر مدرسه یک اولویت افزود: شناسایی مسائل اولویت‌دار مدارس، روایت دستاورد‌ها و فعالیت‌های مدرسه در قالب پویش یک قاب از مدرسه من و اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی، از محور‌های اصلی این روز است. همچنین برگزاری کلاس‌های کمک‌آموزشی و توزیع لوازم‌التحریر ایرانی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار در قالب برنامه هر مدرسه یک خدمت پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: کوه‌پیمایی تشکیلاتی پیشگامان فاتح، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدای دانش‌آموز از جمله برنامه‌های روز هفتم آبان است و در روز هشتم آبان نیز مراسم میقات صالحین، تجلیل از خانواده شهدای دانش‌آموز و نخبگان بسیج دانش‌آموزی و برپایی نمایشگاه دستاورد‌های این تشکل برگزار خواهد شد.

سلطان‌زاده با تأکید بر اهمیت تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات نسل نوجوان، خاطرنشان کرد: حضور نخبگان جوان در مدارس و کلاس‌های آمادگی دفاعی در قالب برنامه رو در رو با نخبگان و برگزاری میزگرد تخصصی دانش‌آموزی با عنوان نوجوان و نومیدان در صداوسیما، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ستاره‌های معصوم آذربایجان با محور معرفی شهدای دانش‌آموز استان گفت: این جشنواره در قالب آثار هنری و رسانه‌ای از جمله عکس، عکس‌نوشته، کلیپ، پادکست، خاطره‌نویسی و نقاشی برگزار می‌شود. همچنین دیدار فرماندهان واحد‌های پیشگام با مسئولان شهرستان‌ها و مناطق، از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، اجرای پویش هم‌کلاسی شهیدم، نواختن زنگ استکبارستیزی و حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان را از برنامه‌های محوری این مناسبت برشمرد و افزود: نشست وبیناری پیشگامان پیشران، همایش دانش‌افزایی والدین و برنامه طلایه‌داران رویش ویژه مربیان طرح‌های تربیتی نیز در روز چهاردهم آبان برگزار خواهد شد.