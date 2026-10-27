به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با حضور حجت الاسلام والمسلمین مصطفی عبدالهی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شرق کشور، دکتر خدیوی مدیرکل، رحیم زاده معاون فرهنگی بنیاد خراسان رضوی، روسای بنیاد مناطق سه گانه مشهد، سرهنگ ولی‌نیا رئیس اداره ایثارگران سپاه و تنی چند از مسئولان و جمع کثیری از مردم در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

همچنین مراسم تشییع جانباز شهید امشب سه شنبه ساعت ۲۱ از مقابل مسجد جامع رضوی واقع در بلوار ابوریحان به سمت چهارراه برق برگزار می‌شود.

مردم محله طلاب مشهد در چهار راه برق با دومین شهید خانواده نیک عیش وداع می کنند شهید محمد حسن نیک عیش برادر سردار شهید نیک عیش از بزرگان و پیشکسوتان جنگ در خراسان بزرگ است.