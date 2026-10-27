در ادامه هفته‌ها ناآرامی در شهر‌های فرانسه، اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها علیه افزایش هزینه‌های زندگی بار دیگر به زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت دست‌کم یک‌هزار و ۴۳۵ نفر منجر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ لوران نونز وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان تظاهرات جلیقه‌زرد‌ها در سراسر فرانسه در روز شنبه، بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

نونز در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی فرانسوی «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» گفت: از میان مجروحان، ۲۶۷ نفر از نیرو‌های انتظامی و بیش از ۲۵۰ نفر از معترضان بوده‌اند.

او افزود: در جریان اعتراضات آخر هفته علیه افزایش هزینه‌های زندگی، دست‌کم هزار و ۴۳۵ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند.

وزیر کشور فرانسه با وجود گزارش‌ها درباره مجروح شدن افراد و بازداشت‌های گسترده، مدعی شد که در جریان تظاهرات روز شنبه هیچ حادثه عمده‌ای رخ نداده است.

او همچنین گفت: سه نفر در شهر‌های تولوز، رنس و کلرمون‌فران به‌شدت مجروح شده‌اند.

نونز در ادامه از مقررات منع رفت‌وآمد محدود که در چندین شهر فرانسه اعمال شده است، دفاع کرد و گفت: استانداران مناطق این اختیار را دارند که در صورت وجود خطر برهم خوردن نظم عمومی، محدودیت‌هایی را اعمال کنند.

وزیر کشور فرانسه با اشاره به وضعیت روز‌های آینده گفت: اوضاع در روز‌های پیش رو تغییر چندانی نخواهد کرد.

به گفته او، مقررات منع رفت‌وآمد محدود همچنان در حدود ۱۰ نقطه از کشور برقرار است و مقام‌های استانی با هماهنگی شهرداری‌های محلی به اجرای این محدودیت‌ها ادامه خواهند داد.

نونز همچنین در واکنش به درگیری‌های روز شنبه میان گروه‌های مخالف جنبش جلیقه‌زرد‌ها و اعضای این جنبش در شهر‌های نیس و مون‌پلیه، گفت: پلیس از گروه‌های مخالف جلیقه‌زرد‌ها محافظت نکرده است.

او همچنین اذعان کرد که مقام‌های فرانسوی در نحوه مدیریت موج قبلی اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها در ۱۷ اکتبر مرتکب اشتباهاتی شده‌اند.

وزیر کشور فرانسه در بخش دیگری از اظهارات خود به حمله روز جمعه در شهر تراپ، واقع در شهرستان ایولین، پرداخت و آن را اقدامی تروریستی با انگیزه نژادپرستانه توصیف کرد.

نونز گفت: آنچه در تراپ اتفاق افتاد، بسیار جدی است. این یک حمله تروریستی نژادپرستانه بود.

او اظهار داشت: عامل این حمله قصد داشته افرادی با اصالت خارجی را به قتل برساند؛ افرادی که به باور او نباید در جامعه فرانسه ادغام شوند.

وزیر کشور فرانسه تأکید کرد: حتی اگر احتمال ابتلای مهاجم به بیماری اسکیزوفرنی مطرح باشد، این موضوع تغییری در طبقه‌بندی این حادثه به‌عنوان اقدام تروریستی ایجاد نخواهد کرد.

نونز در پایان گفت: او تحت تأثیر نفرت و نژادپرستی قرار داشت و به همین دلیل دست به قتل زد. این تروریسم است.