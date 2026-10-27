به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، غفاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به ظرفیت باغداری این شهرستان گفت: ۷۴ هکتار از اراضی کشاورزی نور به کشت کیوی اختصاص دارد و ۴۶ بهره‌بردار در این بخش فعالیت می‌کنند.

وی افزود: از این سطح زیر کشت، سالانه هزار و ۸۵۰ تن کیوی برداشت می‌شود که میانگین عملکرد آن به ۲۵ تن در هکتار می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به نقش تولید کیوی در رونق اقتصادی منطقه اظهار داشت: توسعه باغداری، افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و تقویت درآمد کشاورزان باشد.

غفاری همچنین از توسعه کشت ارقام پربازده به‌عنوان یکی از برنامه‌های این مدیریت یاد کرد و گفت: افزایش تولید و ارتقای ظرفیت صادراتی محصولات کشاورزی از اهداف این برنامه است.