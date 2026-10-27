موانع پیش‌روی نوسازی و ارتقای هتل‌های ارومیه و روند بهبود زیرساخت‌های اقامتی و کیفیت خدمات گردشگری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه بررسی مشکلات صدور مجوز توسعه و بهسازی هتل‌های ارومیه، به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این نشست با توجه به دستور استاندار آذربایجان‌غربی، موانع پیش‌روی نوسازی و ارتقای هتل‌های ارومیه بررسی و بر تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها با هدف بهبود زیرساخت‌های اقامتی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش ظرفیت میزبانی از مسافران و گردشگران تأکید شد.