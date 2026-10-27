عضو هیئت پارلمانی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس که در هند در حال برگزاری است، تأکید کرد: مؤلفه اصلی امروز ما در گروه‌های دوستی پارلمانی و گروه بریکس که در دستور کار هیأت پارلمانی ایران در این دوره از اجلاس قرار دارد، اقتصاد و تجارت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی حدادی عضو هیئت پارلمانی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس که هم‌اکنون در هند در حال برگزاری است، در خصوص اهمیت حضور هیأت پارلمانی ایران در این دوره از اجلاس گفت: مؤلفه اصلی امروز ما در گروه‌های دوستی پارلمانی و گروه بریکس که در دستور کار هیأت پارلمانی ایران در مجمع پارلمانی این گروه قرار دارد، اقتصاد و تجارت است، در این رابطه قطعا توسعه و گسترش تجارت و اقتصاد بسیار مهم است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در ادامه یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های گروه بریکس را دلارزدایی دانست و افزود: در این خصوص میان کشور‌های عضو، اجماع نظر وجود دارد البته در همین راستا اصلاح ساختار حکمرانی مالی در بریکس باید مدنظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: ما در یک جنگ نابرابر با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی قرار داریم بنابراین باید از ظرفیت‌های بریکس استفاده کنیم. کشور ما ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که یکی از آنها بحث جمعیت و اتصال به اوراسیا است.

حدادی در ادامه با بیان اینکه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی بستر‌های مناسبی برای گسترش همکاری‌ها میان کشور‌های عضو گروه بریکس وجود دارد، گفت: کشور‌های عضو بریکس بحث گسترش فناوری‌ها و نوآوری‌ها را مد نظر دارند که در این خصوص اقتصاد دیجیتال نیز مورد توجه است.

نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند که عضو هیأت پارلمانی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس است در پایان خاطرنشان کرد: شرکت در این اجلاس‌ها به کشور‌ها کمک می‌کند تا بتوانند با رفع موانع باعث گسترش روابط تجاری و اقتصادی شوند. ما نیز در جریان این سفر قصد داریم با گسترش روابط با کشور‌های حاضر در این دوره از اجلاس و همچنین هند بتوانیم همکاری‌ها در حوزه فناوری‌های روز دنیا را گسترش داده و به حد مطلوبی از توسعه برسیم.

لازم به ذکر است؛ هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان رئیس هیأت پارلمانی ایران، عباس مقتدایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند و علی حدادی نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند به منظور شرکت در دوازدهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس به دهلی نو پایتخت هندوستان سفر کرده‌اند.