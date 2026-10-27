مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس از آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی، هم‌زمان با نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توان‌بخشی، با حضور ۵۶ شرکت داخلی در فضایی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن نهاوندی، در نشست شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با اعلام این خبر گفت: در این نمایشگاه، آخرین دستاورد‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، اندام‌پزشکی، ارتوپدی و تجهیزات اتاق عمل عرضه شده است.

وی افزود: شرکت‌کنندگانی از استان‌های فارس، تهران، خوزستان، مازندران و خراسان رضوی در این نمایشگاه حضور دارند و محصولات و توانمندی‌های خود را در حوزه‌های مرتبط با سلامت و درمان معرفی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در ادامه با اشاره به برنامه‌های جانبی این رویداد اظهار کرد: در مدت برگزاری نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی در حوزه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و دندان‌پزشکی برگزار می‌شود.

نهاوندی ادامه داد: همچنین پنل‌های تخصصی فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی با عنوان «از دانشگاه تا بیمارستان» برپا خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی شرکت‌های داخلی، تبادل تجربه میان فعالان حوزه سلامت و آشنایی متخصصان با جدیدترین تجهیزات پزشکی و درمانی کشور است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا هشتم آبان‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۱۱ تا ۱۸ از نوزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی، همراه با نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توان‌بخشی، در محل نمایشگاه بین‌المللی فارس بازدید کنند.