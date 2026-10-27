رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی زعفران گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و تکمیلی، توسعه بسته‌بندی و تقویت صادرات محصولات دارای ارزش افزوده باید در اولویت قرار گیرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما کریم ذوالفقاری هم‌زمان با روز ملی زعفران، با اشاره به سهم ۸۵ تا ۹۰ درصدی ایران از تولید جهانی این محصول افزود: جایگاه نخست ایران در تولید زعفران باید به سهمی متناسب در درآمد‌های صادراتی و بازار‌های جهانی تبدیل شود.

وی گفت: صادرات فله‌ای زعفران بدون استفاده کافی از ظرفیت‌های فرآوری، بسته‌بندی پیشرفته، برندسازی و بازاریابی بین‌المللی، موجب می‌شود بخش مهمی از ارزش افزوده این محصول در خارج از کشور ایجاد شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، نوسازی تجهیزات برداشت، جداسازی، خشک‌کردن، پاک‌سازی، درجه‌بندی و بسته‌بندی را از الزامات ارتقای کیفیت زعفران دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین علاوه بر کاهش ضایعات و حفظ کیفیت، به افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی و رقابت‌پذیری زعفران ایران کمک می‌کند.

ذوالفقاری تأکید کرد: هدف‌گذاری باید بر گذار از صادرات محصول خام به صادرات زعفران فرآوری‌شده، استاندارد و بسته‌بندی‌شده با برند ایرانی متمرکز باشد تا جایگاه ایران در تولید این محصول به درآمد ارزی بیشتر و توسعه پایدار صنایع تبدیلی و تکمیلی منجر شود.