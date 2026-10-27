رئیس شورای حل اختلاف خوزستان گفت: از آغاز اجرای پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم»، ۷۷ پرونده حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف استان به سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی با اشاره به سازش ۷۷ پرونده حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف استان در قالب پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم»، بیان داشت: این پویش جهت مصالحه در پرونده‌های متنوع مالی، خانوادگی، ملکی و کیفری، به کار گرفته شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

وی افزود: آمار مذکور متعلق به شهرستان‌های دزفول، هویزه، باوی، اهواز و دشت آزادگان است که شهرستان باوی با ثبت ۴۰ پرونده، بیشترین میزان سازش در این میان را داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی ادامه داد: دشت آزادگان با ۱۵ پرونده با موضوعاتی نظیر ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری و تهدید به قتل، دزفول با ۱۱ پرونده شامل اختلافات مهریه، مطالبه وجه، ازدواج مجدد و اختلافات ملکی و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در دزفول، پرونده‌ای مربوط به قتل ناشی از اختلاف در اراضی بود که پس از سال‌ها با اعلام رضایت طرفین به صلح ختم شد.

وی اظهار داشت: همچنین شهرستان هویزه ۹ پرونده با موضوعاتی همچون رفع مزاحمت، تصرف عدوانی، طلاق و استرداد مال منقول حل و فصل و اهواز دو پرونده مطالبه وجه را به سازش رساندند.

تأکید بر ترویج فرهنگ صلح و گذشت

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با تأکید بر اهمیت پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» و نقش صلح‌یاران در امر این خصوص، بر ضرورت ترویج فرهنگ گذشت و استفاده از ظرفیت‌های گفت‌و‌گو و تفاهم میان طرفین برای پایان دادن به منازعات تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی افزود: تلاش اعضای شعب حل اختلاف در مسیر مصالحه، علاوه بر کاهش پرونده‌های در جریان، از تداوم اختلافات اجتماعی جلوگیری می‌کند.