به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالقاسم فاتحی دهاقانی، در یادداشتی که پس از پیام روز گذشته رهبر انقلاب به نخبگان و مدالآوران علمی و ورزشی نگارش شده ، تأکید کرد : علوم انسانی میتواند تمدنساز یا تمدنسوز شود و تنها دانشی است که ظرفیت و قابلیت ارتباطی با اعماق هستی، توحید، مبدأ و معاد و شناخت پیامبران را دارد.
دانشیار جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : برخی از ویژگیها و مختصات خاص علوم انسانی عبارتاند از: چیستی و کیستی موضوع (انسان)، روش، مبانی معرفتی، قلمرو و گستره، ابعاد و ساحتهای وجودی و موجودی، عمق نامحدود معنایی (من عرف نفسه، عرف ربه)، و تنها دانش تفسیری، خلاق و آفریننده بودن.
فاتحی دهاقانی افزود : علوم انسانی میتواند به دانشی برای اسارت فرد و جامعه، یا دانشی برای آزادی، استقلال و پیشرفت مادی، فکری و روانی فرد و جامعه تبدیل شود. علوم انسانی تنها دانشی است که میتواند سیاستمدارانی فاسد، متجاوز، ستمگر و غارتگر، مانند چنگیز، هیتلر، صدام و امروز ترامپ و نتانیاهو را در رأس قدرت شیطانی و نظام سیاسی سلطهگر بنشاند؛ و یا میتواند سیاستمدارانی چون امام خمینی (ره)، امام شهید و رهبری فعلی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را در رأس قدرت رحمانی و نظام سلطهستیز و عدالتگستر بنشاند.
وی گفت : تنها این هنر از علوم انسانی ساخته است که ملت و مردمی مبعوث تربیت کند که با وجود تحمل سنگینترین تحریمها و تحریفها، در برابر ابرقدرتی مانند آمریکا ایستادگی و مقاومت کنند و هیولایی مانند اسرائیل را به زیر کشند. علوم انسانی توحیدی که بر اساس اصول اسلام ناب محمدی، در رفع نیازهای مادی، فکری و روانی فرد و جامعه، در گستره و جغرافیای جهانی خود را تعریف کند.
دانشیار جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : برخی از ویژگیها و مختصات خاص علوم انسانی عبارتاند از: چیستی و کیستی موضوع (انسان)، روش، مبانی معرفتی، قلمرو و گستره، ابعاد و ساحتهای وجودی و موجودی، عمق نامحدود معنایی (من عرف نفسه، عرف ربه)، و تنها دانش تفسیری، خلاق و آفریننده بودن.
فاتحی دهاقانی افزود : علوم انسانی میتواند به دانشی برای اسارت فرد و جامعه، یا دانشی برای آزادی، استقلال و پیشرفت مادی، فکری و روانی فرد و جامعه تبدیل شود. علوم انسانی تنها دانشی است که میتواند سیاستمدارانی فاسد، متجاوز، ستمگر و غارتگر، مانند چنگیز، هیتلر، صدام و امروز ترامپ و نتانیاهو را در رأس قدرت شیطانی و نظام سیاسی سلطهگر بنشاند؛ و یا میتواند سیاستمدارانی چون امام خمینی (ره)، امام شهید و رهبری فعلی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را در رأس قدرت رحمانی و نظام سلطهستیز و عدالتگستر بنشاند.
وی گفت : تنها این هنر از علوم انسانی ساخته است که ملت و مردمی مبعوث تربیت کند که با وجود تحمل سنگینترین تحریمها و تحریفها، در برابر ابرقدرتی مانند آمریکا ایستادگی و مقاومت کنند و هیولایی مانند اسرائیل را به زیر کشند. علوم انسانی توحیدی که بر اساس اصول اسلام ناب محمدی، در رفع نیازهای مادی، فکری و روانی فرد و جامعه، در گستره و جغرافیای جهانی خود را تعریف کند.