علوم انسانی، نرم‌افزار تولید قدرت نرم در برابر قدرت سخت است

دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: علوم انسانی، همزمان دانش تولید حاکمیت و اعمال حاکمیت بوده و به دلیل مختصات خاص و منحصربه‌فردی که دارد، علومی مبناگرا، معنابخش، جهت‌دهنده و هویت‌بخش است.