به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام صمدی، مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران، با اشاره به توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم مطالعه عمیق تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر کشور به‌ویژه دوره مشروطه، اظهار داشت: «تاریخ مشروطه نقطه عطفی در تحولات معاصر ایران است.»

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام نصیری، مدیر رادیو مناهج، با ارائه آماری از میزان استقبال مخاطبان گفت: «پادکست انقلاب مشروطه تاکنون بیش از ۲ میلیون بار در سکو‌های مختلف شنیده شده است. خوشبختانه این اثر نه تنها در میان عموم مردم و ایرانیان خارج از کشور، بلکه در میان استادان معارف دانشگاه‌ها نیز به عنوان منبع آموزشی معرفی شده است.»

وی تاکید کرد: «ارائه اسناد خط‌به‌خط و معتبر، محور اصلی کار ما در مناهج بوده است تا مخاطب بتواند بر پایه پژوهش‌های اتقان‌یافته، حقایق تاریخی را تحلیل کند.»

حجت‌الاسلام مرتضی آقاحسینی، نویسنده کتاب «انقلاب مشروطه؛ از تولد تا مرگ»، درباره اهداف نگارش این اثر گفت: «مشروطه تاریخ اولین‌هااست؛ نخستین مجلس، نخستین مطبوعات موثر در این دوران دیده می شود . این کتاب به عنوان پله اول و مدخلی روان برای علاقه‌مندان طراحی شده است تا روایت‌های یک‌جانبه و روشنفکرانه از تاریخ را اصلاح کرده و نقش محوری روحانیت را بازنمایی کند.»

وی اضافه کرد: «در بخش پایانی کتاب، متن کامل رساله «حرمت مشروطیت» شیخ فضل‌الله نوری نیز گنجانده شده تا خوانندگان بدون واسطه با اندیشه‌های این عالم بزرگ آشنا شوند.»

در بخش دیگری از این مراسم، حجت‌الاسلام ابوالحسنی، پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر، به نقد جریان‌های تاریخ‌نگاری پرداخت و تصریح کرد: «متاسفانه تاریخ مشروطه سال‌ها توسط فاتحان غرب‌گرا نوشته شده است ؛ همان کسانی که شیخ فضل‌الله نوری را بر دار کشیدند و آیت‌الله بهبهانی را ترور کردند. پایه تمام قیام‌های اصیل پسامشروطه، از قیام شهید مدرس و آیت‌الله کاشانی تا نهضت امام خمینی (ره)، بر طرح شیخ فضل‌الله نوری مبنی بر نظارت فقها بر قوانین استوار بوده است.»

حجت‌الاسلام راجی، نویسنده و پژوهشگر شاخص تاریخ معاصر، با قدردانی از حرکت نوآورانه طلاب جوان رادیو مناهج، بر لزوم بهره‌گیری از ابزار‌های نوین رسانه‌ای تاکید کرد و گفت: «غرب‌گرایی بر دو پایه «خودباختگی» و «ترس» بنا شده است. بازخوانی فتنه‌ها و جریان‌شناسی مشروطه دقیقاً همان چیزی است که جامعه امروز برای شناخت ابعاد جنگ شناختی و رسانه‌ای به آن نیاز مبرم دارد.»

وی تاکید کرد: «ماجرای مشروطه، ماجرای عبرت‌آموزی، دشمن‌شناسی و شناخت جریان‌های سیاسی است. در دوران مشروطه، جریان غرب‌گرا برای اولین بار توانست جولان سیاسی پیدا کند و به قدرت‌های سیاسی و رسانه‌ای دست یابد. یکی از ویژگی‌های برجسته کتاب «انقلاب مشروطه؛ از تولد تا مرگ» این است که موضوع غرب‌گرایی، خیانت‌ها، دروغ‌ها، سندسازی‌ها و مصادره‌گری‌های این جریان را به زیبایی تبیین کرده است. دشمن اصلی هیچ‌گاه بدون پیاده‌نظام نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد و این کتاب با بازخوانی این نقش‌ها، تصویری ارائه می‌دهد که خواننده هنگام مطالعه احساس می‌کند مطالب آن کاملاً با مسائل و تحولات امروز منطبق است»