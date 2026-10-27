به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در دومین شب کنگره چهار هزار شهید استان گلستان، لحظه‌ای که قرار بود بخشی از نمایش با ورود تابوت نمادین یک شهید گمنام به صحنه اجرا شود، ناگهان صحنه نمایش رنگ واقعیت به خود گرفت؛ پیکر مطهر یک شهید گمنام برای تشییع وارد صحنه شد.

دیدن این تشییع داغ دل مادران و خواهران شهدا

از جمله

مادر شهید عسکری

را تازه کرد، بغض‌هایی که شکستند و اشک‌هایی که از عمق عشق، فراق و سال‌ها انتظار بر گونه‌ها جاری شدند.