اشک مادر شهید عسکری با تشییع شهیدگمنام در کنگره ۴ هزار شهیدگلستان
مادر شهید عسکری در کنگره ۴ هزار شهید با دیدن تشییع شهید گمنام به یاد فرزند شهید خود با اشک پیکر شهید را بدرقه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در دومین شب کنگره چهار هزار شهید استان گلستان، لحظهای که قرار بود بخشی از نمایش با ورود تابوت نمادین یک شهید گمنام به صحنه اجرا شود، ناگهان صحنه نمایش رنگ واقعیت به خود گرفت؛ پیکر مطهر یک شهید گمنام برای تشییع وارد صحنه شد. دیدن این تشییع داغ دل مادران و خواهران شهدا از جمله مادر شهید عسکری را تازه کرد، بغضهایی که شکستند و اشکهایی که از عمق عشق، فراق و سالها انتظار بر گونهها جاری شدند.