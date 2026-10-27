به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرم، نشست مشترک مسئولان قضایی و انتظامی شهرستان باوی با محوریت هم‌افزایی، هماهنگی عملیاتی و پیگیری مسائل امنیتی منطقه برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با حضور مهدی امیری، رئیس دادگستری شهرستان باوی، نریمیسایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، سرهنگ شیخی سعید، فرمانده انتظامی شهرستان، جانشین فرمانده، رؤسای کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مسئولان پلیس‌های تخصصی تشکیل شد، ابعاد مختلف تأمین امنیت پایدار در شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از جرم، تقویت بیش از پیش همکاری‌های دوجانبه میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی، تسریع در روند اجرای دستورات قضایی و همچنین پیگیری مطالبات و مسائل اولویت‌دار شهرستان باوی، از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این جلسه بود.

در پایان این نشست، بر استمرار و تحکیم هماهنگی‌ها و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی با هدف ارتقای شاخص‌های امنیتی، صیانت از حقوق شهروندان و در نهایت افزایش سطح آرامش و رضایتمندی عموم مردم شریف شهرستان باوی تأکید شد.