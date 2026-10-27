به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد، با اشاره به گستردگی فضا‌های سبز مشهد گفت: دیریت شهری با هدف صیانت از سلامت عمومی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است.

حامد فیض اللهی با تأکید بر اینکه اقدامات نظارتی مانند نصب تابلو‌های ثابت و تذکرات لسانی از سوی نیرو‌های باغبانی به‌تنهایی برای مدیریت این موضوع کافی نیست، تصریح کرد: «برای اجرای مؤثر قوانین و کنترل حضور حیوانات در بوستان‌ها، هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مسئول، از جمله شهرداری، نیروی انتظامی و مجموعه‌های مرتبط با حوزه بهداشت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

فیض‌اللهی در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات مشترک با محوریت معاونت دادستانی برای پیگیری این موضوع، افزود: رعایت ملاحظات بهداشتی در فضا‌های سبز، علاوه بر حفظ آرامش خانواده‌ها، برای نیرو‌های خدماتی و باغبانان نیز اهمیت حیاتی دارد و مدیریت این مسئله نیازمند یک رویکرد اجرایی و هماهنگ میان‌دستگاهی است.