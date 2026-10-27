وزیر راه و شهرسازی از واگذاری بیش از ۱۲۱ هزار قطعه زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت در دولت چهاردهم و آماده‌سازی ۱۸۰ هزار واحد زمین دیگر برای واگذاری خبر داد و اعلام کرد آئین‌نامه اجرایی این قانون با همفکری کمیسیون فرهنگی مجلس اصلاح می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست مشترک کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، دوشنبه ۴ آبان با موضوع بررسی مسئولیت‌های این وزارتخانه در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد و وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این نشست آخرین آمار واگذاری زمین به مشمولان را تشریح کرد.

فرزانه صادق با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت از سوی کمیسیون فرهنگی به مجلس تقدیم و در سال ۱۴۰۰ مصوب شده است، گفت: تا اواسط ۱۴۰۳ حدود ۴۰ هزار قطعه زمین به افراد مشمول این قانون تحویل داده شده بود، اما در دو سال گذشته و با تلاش وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های کمیسیون فرهنگی مجلس، این عدد به بیش از ۱۲۱ هزار قطعه زمین رسیده است.

وی افزود: بیش از ۱۸۰ هزار واحد زمین نیز در مرحله آماده‌سازی است که به‌زودی قابلیت واگذاری به متقاضیان را خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با وجود این پیشرفت، همچنان با تعداد ثبت‌نامی‌ها که حدود ۳۶۰ هزار نفر است فاصله داریم؛ بنابراین مقرر شد اصلاحاتی در آئین‌نامه این قانون با همفکری نمایندگان انجام شود.

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز از رشد ۱۰۰ درصدی واگذاری زمین در اجرای طرح جوانی جمعیت در یک سال گذشته خبر داد و گفت: از حدود ۴۳ هزار قطعه زمین واگذارشده در سال گذشته به ۱۲۱ هزار قطعه در امسال رسیدیم و ۱۸۸ هزار قطعه زمین نیز آماده تحویل است که ۱۲۳ هزار قطعه آن تخصیص یافته و ۶۰ هزار قطعه دیگر در انتظار واگذاری است.

وی با اشاره به جدول زمان‌بندی قانون، هدف‌گذاری پایان سال ۱۴۰۵ را رسیدن به ۴۰۰ هزار واگذاری عنوان کرد و افزود: بر اساس آئین‌نامه فعلی، افرادی که در نهضت ملی مسکن زمین دریافت کرده‌اند نمی‌توانند هم‌زمان از امتیاز قانون جوانی جمعیت بهره‌مند شوند که با پیگیری‌های انجام‌شده مقرر شد این آئین‌نامه اصلاح شود.

راستینه همچنین اعلام کرد کاهش هزینه‌های نهضت ملی مسکن ویژه جوانان دهک‌های یک تا چهار و حمایت از آنان از محل تهاتر زمین، از دیگر محور‌های این نشست بوده است.

وزیر راه و شهرسازی هم بر تسریع واگذاری اراضی در روستا‌ها و شهر‌های کوچک و میانی بر اساس محل سکونت متقاضیان تأکید کرد تا هم از تمرکز جمعیت در کلان‌شهر‌ها کاسته شود و هم خانواده‌ها زودتر به مشوق‌های قانونی دست یابند.