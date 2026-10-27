به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد: به علت تعمیرات اضطراری و تزریق گاز به خطوط شبکه جدیدالاحداث، جریان گاز طبیعی مشترکان واقع در خیابان ارتش شمالی (ضلع غربی حد فاصل خیابان آزادی و پاستور جدید - حد فاصل ارتش شمالی و حاج جبار نائب) فردا چهارشنبه ۶ آبان ماه از ساعت ۹ تا ۱۸ قطع خواهد بود.

در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است از دستکاری تجهیزات گاز خودداری کنند و در صورت نیاز با مرکز امداد گاز با شماره تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.