نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از بررسی کارشناسی واگذاری تنظیم تولید و قیمت مرغ به اتحادیه‌های تولیدکننده خبر داد و گفت: نوسانات شدید قیمت در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف عملکرد دستگاه‌های متولی در تنظیم بازار است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا عباسی، با اشاره به نوسانات بازار مرغ و تخم‌مرغ گفت: افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و افت قیمت نیز صرفه اقتصادی تولید را از بین می‌برد؛ از این رو سازمان پشتیبانی امور دام باید با تنظیم بازار، تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کند.

وی افزود: پس از آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها، بازار مرغ با اختلال در عرضه و تقاضا روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که کاهش یک تا سه کیلوگرمی سرانه مصرف سالانه نیز رقم قابل توجهی خواهد بود.

عباسی با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، معاونت مربوطه و سازمان پشتیبانی امور دام گفت: طی ۸ تا ۹ ماه گذشته، بازار مرغ ابتدا در اردیبهشت و خرداد با افزایش شدید قیمت و سپس با افت قابل توجه قیمت مواجه شد و دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف تنظیم‌گری خود کوتاهی کردند.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بررسی راهکار‌های ثبات بازار اظهار داشت: برگزاری جلساتی با اتحادیه‌های تولیدکننده مرغ در سراسر کشور و امکان واگذاری تنظیم تولید و قیمت به این اتحادیه‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تجربه واگذاری تنظیم بازار تخم‌مرغ به اتحادیه‌ها گفت: این تجربه نقاط قوت و ضعفی داشته است و کمیسیون در حال بررسی کارشناسی است تا مشخص شود آیا این الگو با اصلاحات لازم برای بازار مرغ نیز قابل اجراست یا باید متوقف شود.

عباسی تأکید کرد: هدف از این بررسی‌ها، ایجاد ثبات در تولید و قیمت مرغ و تخم‌مرغ به‌عنوان محصولات مهم سبد غذایی خانوار است.