به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسنی نسب با اشاه به آغاز فعالیت ۲۵ مزرعه الگوی کلزا و چغندرقند در سطح شهرستان‌ها از ابتدای سال زراعی، اظهار کرد: تاکنون آموزش بهره‌برداران اصلی، تبعی و سایر کشاورزان در قالب روزمزرعه، کارگاه آموزشی و روز انتقال یافته اجرا شده است.

وی افزود: در این راستا، تعداد چهار رویداد با حضور ۱۳۵ نفر-روز در مزارع الگویی کلزا و چغندرقند برگزار شد.

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مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تصریح کرد: هدف از حضور بهره‌برداران در این مزارع و ارائه آموزش‌های بهنگام و اصولی مطابق با شرایط هر منطقه، بهبود عملکرد مزارع و ارزیابی اقتصادی آموزش‌های ارائه شده است.

براساس این گزارش طرح مزارع الگویی با هدف تقویت آموزش و ترویج به‌عنوان مهم‌ترین ابزار افزایش عملکرد و اقتصادی‌کردن تولید و ضرورت اندازه‌گیری داده‌محور میزان مصرف آب و نهاده‌ها اجرا شده است.

این طرح در قالب برنامه‌ای سه‌ساله تنظیم شده که کاهش ۲۰ درصدی فاصله میانگین عملکرد میان واحدهای اصلی و تابعی و افزایش ۱۰ درصدی عملکرد کل مزارع هر منطقه پس از سه سال را هدف‌گذاری می‌کند.

این طرح از ابتدای تابستان سال جاری تشکیل و مزرعه الگویی در استان جانمایی شدند، این مزارع شامل ۱۲۰ مزرعه گندم، ۱۹ مزرعه کلزا، ۱۱ مزرعه جو، هفت مزرعه برنج، ۶ مزرعه ذرت علوفه‌ای، ۶ مزرعه چغندر و یک مزرعه سیب‌زمینی است.