به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما امید محترمی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: همزمان با فرارسیدن روز‌های سرد سال و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، متأسفانه بار دیگر شاهد تکرار حوادث ناگوار ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن هستیم.

وی با اشاره به اینکه گاز منوکسید کربن به دلیل بی‌رنگ، بی‌بو و غیرقابل لمس بودن، تحت عنوان قاتل خاموش شناخته می‌شود و قربانی تا لحظات پایانی متوجه افت اکسیژن و نفوذ سم در دستگاه تنفسی نمی‌شود.تصریح کرد: آمار‌ها برای همه ما یک هشدار بسیار جدی است؛ در سال گذشته متأسفانه ۸۳۰ نفر از هموطنان عزیزمان بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. همچنین امسال و در همین بازه زمانی دو الی سه هفته اخیر، علی‌رغم اینکه هنوز سامانه‌های بارشی و سرمای استخوان‌سوز زمستان آغاز نشده است، ۱۶۷ مورد مسمومیت ثبت شده که متأسفانه ۸ نفر از عزیزانمان به همین دلیل فوت کرده‌اند.

امید محترمی افزود: برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ مشابه، از تمامی شهروندان محترم تقاضا داریم در نصب، راه‌اندازی و نگهداری وسایل گازسوز—اعم از بخاری، آبگرمکن و پکیج—چهارچوب‌های فنی و ایمنی را با حساسیت مضاعف دنبال کنند:

وی ادامه داد: برای اتصال وسایل گازسوز حتماً از شیلنگ‌های فشارقوی استاندارد و بست‌های فلزی محکم و بدون زنگ‌زدگی استفاده شود. طول شیلنگ گاز نباید از ۱.۵ متر بیشتر باشد. پس از نصب نیز الزامی است که محل اتصال شیلنگ و رگولاتور با کف صابون تست شود؛ هرگز برای نشت‌یابی از شعله فندک یا کبریت استفاده نکنید.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بررسی رنگ شعله یک شاخص تشخیصی بسیار مهم است. شعله تمامی وسایل گازسوز باید کاملاً آبی، یکنواخت و پایدار باشد. شعله زرد یا نارنجی به معنای سوخت ناقص، کمبود اکسیژن و تولید فوری گاز کشنده منوکسید کربن در محیط است و باید سریعاً دستگاه را خاموش و توسط متخصص رفع عیب کرد.

وی با اشاره به اینکه قبل از اتصال وسیله، از باز بودن کامل مسیر دودکش تا پشت‌بام با تست پرتاب وزنه یا مشعل اطمینان حاصل شود؛ لانه‌سازی پرندگان در فصل پاییز از دلایل شایع انسداد است. تصریح کرد: استفاده از لوله‌های آکاردئونی و فنری به‌دلیل افت مقاومت و نشتی مکرر مطلقاً غیرمجاز است و باید از لوله‌های گالوانیزه صلب با شیب مثبت به سمت بالا استفاده شود. در بالاترین نقطه دودکش روی پشت‌بام نیز نصب کلاهک استاندارد فرم H الزامی است تا از پس‌زدگی گاز ناشی از وزش باد جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در زمان روشن بودن دستگاه نیز لمس دودکش ضروری است؛ دودکش باید کاملاً داغ باشد و سرد بودن لوله به معنی عدم خروج گاز و هدایت مستقیم آن به داخل فضای اتاق است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از مسدود کردن کامل درز درها، پنجره‌ها و دریچه‌های تأمین هوا در منازل کوچک پرهیز کنید. همچنین با رعایت دمای رفاه در خانه (۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد) و استفاده از پوشش گرم زمستانه، علاوه بر کمک به پایدار ماندن شبکه توزیع گاز طبیعی در سراسر کشور، نیاز به مصرف حداکثری شعله و خطرات ناشی از احتراق کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در صورتی که با فردی مواجه شدید که دچار مسمومیت شده و علائمی، چون سردرد، سرگیجه، تهوع، خواب‌آلودگی یا بیهوشی دارد، نخستین اقدام پیش از هر کاری باز کردن تمامی در‌ها و پنجره‌ها برای ورود هوای تازه و خارج کردن فوری مصدوم از محیط آلوده است. تصریح کرد: بلافاصله با شماره‌های امدادی ۱۱۵ (اورژانس) و ۱۲۵ (آتش‌نشانی) تماس بگیرید. یقه و لباس‌های فرد مصدوم را آزاد کنید تا راه‌های هوایی باز بماند و از دادن هرگونه آب، غذا یا داروی خوراکی به افراد نیمه‌هوشیار جداً خودداری کنید تا از خفگی ناشی از انسداد مجاری تنفسی جلوگیری شود.