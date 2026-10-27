مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای احیای تالاب بندعلیخان و تالاب مره، از برنامه ریزی برای تأمین حق آبه زیست محیطی این تالاب‌ها در سالجاری خبر داد و احیای آنها را گامی مؤثر در کاهش کانون‌های گردوغبار و تقویت پایداری اکولوژیک منطقه دانست.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد با اشاره به بازدید میدانی مشترک از سرشاخه‌های بالادست تأمین کننده آب تالاب بندعلیخان اظهار کرد: این بازدید، با حضور احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و هیئت همراه، مسئولان قضایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از استان‌های تهران و قم، فرماندار ویژه شهرستان ورامین و جمعی از مسئولان و نمایندگان جوامع محلی برگزار شد.

وی هدف از این بازدید را بررسی میدانی راهکار‌های اجرایی احیای تالاب بندعلیخان و تأمین حق آبه زیست محیطی آن بر اساس سهم بندی انجام شده و نتایج مطالعات مشاور طرح وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، عنوان کرد و افزود: این مطالعات، مبنای برنامه ریزی برای تأمین حق آبه زیست محیطی تالاب‌های بندعلیخان و مره در استان‌های تهران و قم قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت اکولوژیک تالاب‌ها و نقش آنها در حفظ تعادل زیست محیطی مناطق پیرامونی بیان کرد: خشک شدن تالاب بندعلیخان در پی تأمین نشدن حق آبه آن طی سال‌های گذشته، زمینه را برای شکل گیری و تشدید کانون‌های بالقوه گردوغبار در بستر خشک تالاب فراهم کرده است؛ مسئله‌ای که آثار آن می‌تواند فراتر از محدوده تالاب گسترش پیدا کند و مناطق و استان‌های پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

عباس نژاد با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب و همکاری بین دستگاهی برای احیای تالاب‌ها تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و اتکا به مطالعات علمی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول، حق آبه زیست محیطی تالاب‌های بندعلیخان و مره تثبیت و تعریف شده و برنامه ریزی برای احیای این تالاب‌ها در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس، پیش بینی می‌شود در سالجاری شرایط مناسبی برای تأمین آب تالاب در فصل آبی فراهم شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، استانداری تهران، فرمانداری، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مسئول در سطوح شهرستانی، استانی و ملی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف احیای تالاب مستلزم تداوم همکاری ها، هماهنگی اجرایی و پایبندی دستگاه‌های مسئول به برنامه تأمین حق آبه است تا اقدامات پیش بینی‌شده به نتایج ملموس محیط زیستی منجر شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، رویکرد اصلی در احیای تالاب بندعلیخان را مبتنی بر پشتوانه علمی، مدیریت پایدار منابع آب و مشارکت ذینفعان و جوامع محلی دانست و گفت: در این رویکرد، علاوه بر حفظ کارکرد‌های اکولوژیک تالاب، پیشگیری از گسترش کانون‌های گردوغبار، کاهش مخاطرات محیط زیستی و افزایش تاب آوری منطقه در برابر تغییرات و مخاطرات اقلیمی مورد توجه قرار دارد.

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر اینکه آثار احیای تالاب بندعلیخان به شهرستان ورامین و استان تهران محدود نخواهد بود، اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و طبیعی منطقه، احیای این تالاب می‌تواند در کاهش برخی مخاطرات محیط زیستی در استان‌های تهران، قم، سمنان و اصفهان نیز مؤثر باشد و ضمن کمک به حفاظت از طبیعت و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی، زمینه بهره مندی نسل‌های آینده از ظرفیت‌های ارزشمند زیست محیطی منطقه را فراهم کند.