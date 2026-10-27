معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و تقویت زنجیره ارزش زعفران خبر داد و گفت: شناسنامه‌دار کردن باغات زعفران از امسال آغاز شده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی برومندی در پیامی به مناسبت پنجم آبان، روز ملی زعفران، با اشاره به اختصاص حدود ۱۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت این محصول اعلام کرد: برآورد اولیه از افزایش تولید زعفران در سال جاری نسبت به سال گذشته حکایت دارد.

وی با تأکید بر جایگاه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران جهان، ارتقای دانش فنی، افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه مکانیزاسیون، مدیریت مصرف آب و تأمین پیاز سالم و استاندارد را از الزامات توسعه پایدار این محصول برشمرد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، شناسنامه‌دار کردن باغات زعفران را از اولویت‌های این معاونت دانست و گفت: این اقدام با ثبت اطلاعات تولید، امکان ردیابی محصول از مزرعه تا بازار، حفظ اصالت زعفران ایرانی و افزایش شفافیت زنجیره تأمین را فراهم می‌کند.

برومندی همچنین توسعه فرآوری، بهبود روش‌های خشک‌کردن و نگهداری، بسته‌بندی استاندارد و تقویت ارتباط تولیدکنندگان با صنایع تبدیلی و صادرکنندگان را برای افزایش ارزش افزوده و توسعه بازار‌های صادراتی ضروری دانست.

وی استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی را از مهم‌ترین کانون‌های تولید زعفران کشور معرفی کرد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تشکل‌های تولیدی و مراکز علمی برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری این محصول تأکید کرد.

برومندی در پایان با گرامیداشت روز ملی زعفران، از تلاش زعفران‌کاران و فعالان زنجیره تولید، فرآوری و تجارت این محصول قدردانی کرد.

پنجم آبان به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی زعفران نام‌گذاری شده است.