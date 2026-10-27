در پی انحراف یک دستگاه اتوبوس از جاده و سقوط آن به عمق حدود ۲۰ متری در نزدیکی بارسلون اسپانیا، دست‌کم ۸۷ نفر مجروح شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این حادثه در منطقه «فوگارس دِ مونتکلوس» در ایالت کاتالونیا اسپانیا و در جاده باریک و پرپیچ‌وخم رخ داد. طبق اطلاعات اولیه، اتوبوس از جاده منحرف شده و حدود ۲۰ متر به پایین سقوط کرده است.

همچنین به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که وضعیت هفت نفر وخیم است، ۱۸ نفر دچار جراحات متوسط ​​شده‌اند و ۵۸ نفر نیز جراحات جزئی برداشته‌اند.

بر اساس این گزارش؛ ۲۳ دستگاه آمبولانس و دو بالگرد امدادی به محل حادثه اعزام شدند. نیرو‌های آتش‌نشانی، کادر درمانی، واحد‌های امداد کوهستان و تیم‌های حمایت روانی در عملیات نجات مشارکت داشتند.

اولگا پانه وزیر بهداشت دولت کاتالونیا نیز اظهار کرد: امدادگران در حال جست‌و‌جو در محل حادثه و اطراف آن هستند تا مشخص شود آیا قربانیان دیگری نیز وجود دارند یا خیر. ناهمواری زمین در این منطقه، عملیات جست‌و‌جو و نجات را دشوار کرده است.

تحقیقات درباره علل وقوع این حادثه در جریان است. در گزارش‌های اولیه به هیچ مورد فوتی بر اثر این حادثه اشاره نشده است.