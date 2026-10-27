بهره گیری از ظرفیت خیرین مسجد ساز در جهت توسعه و تجهیز نمازخانه‌ها، تمهیدات برگزاری اجلاسیه استانی نماز و برنامه‌های توسعه و ترویج این فریضه از موضوعاتی بود که در جلسه ستاد اقامه نماز استان به آن پرداخته شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در جلسه امروز ستاد اقامه نماز بر فعال شدن ستاد اقامه نماز جماعت در شهرستان‌ها، برپایی نماز جماعت در ادارات و مدارس و احداث نمازخانه در ورودی شهر‌ها تاکید شد.

فضاسازی اقامه نماز در بازار‌ها، بهره گیری از ظرفیت جلسات شورا‌ها و روستا‌ها برای جذب امام جماعت در اماکنی که فاقد امام جماعت هستند و بهره گیری مدیران صداوسیما از ظرفیت علما و روحانیون و اساتید دانشگاهی برای ترویج این فریضه از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در این جلسه مقرر شد اجلاسیه نماز آذر ماه امسال در استان برگزار شود.

در حال حاضر ۲۳ مسجد و ابنیه مذهبی تاریخی شهرستان سنندج در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.