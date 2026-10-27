مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز سه شنبه هفته آینده استان تحت تاثیر عبور موج‌هایی قرار خواهد گرفت که سبب ابرناکی و به تناوب رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز سه شنبه هفته آینده استان تحت تاثیر عبور موج‌هایی مشاهده می‌شود که، سبب ابرناکی و به تناوب رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق مرتفع شمالی، شمال شرقی و شرقی و همچنین سبب وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید و برخاستن گرد و خاک موقتی در برخی نقاط به ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی خواهد شد.

وی افزود: تا فردا تغییرات دمایی محسوس نیست؛ اما روز پنجشنبه کاهش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما مورد انتظار است.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه و رامشیر با دمای ۳۷.۴ و ایذه با دمای ۱۴.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۶.۶ و کمینه دمای ۲۴.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.