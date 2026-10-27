فریدون پویا، رئیس کمیته بوکس شطرنج ایران برای دومین دوره متوالی، به‌عنوان رئیس کنفدراسیون بوکس شطرنج آسیا انتخاب شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فریدون پویا، رئیس کمیته بوکس شطرنج ایران در انتخابات ریاست کنفدراسیون آسیا که با حضور نامزد‌هایی از ۱۲ کشور به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، برای دومین دوره متوالی و با حفظ سمت، به مدت پنج سال دیگر به‌عنوان رئیس کنفدراسیون بوکس شطرنج آسیا انتخاب شد.

رقابت نزدیک میان نامزد‌های خارجی و ایرانی، با نظارت مستقیم خانم لارا ارماس، رئیس فرانسوی فدراسیون جهانی بوکس شطرنج، انجام گرفت و در نهایت، کرسی ریاست این کنفدراسیون آسیایی برای دومین دوره به نماینده ایران رسید.

تداوم حضور پویا در این مسئولیت بین‌المللی، فرصتی ارزشمند برای توسعه بوکس شطرنج، گسترش همکاری‌های ورزشی میان کشور‌های آسیایی و تقویت حضور ایران در ساختار‌های مدیریتی این رشته به شمار می‌رود.