رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت:سرشماری نفوس و مسکن جمع آوری اطلاعات برای برنامه ریزی‌های کلان است که نتایج آن، تصویری از وضعیت جمعیت و تحولات کشور ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه با اشاره به این مطلب گفت:سرشماری نفوس و مسکن جمع آوری اطلاعات برای برنامه ریزی‌های کلان است که نتایج آن، تصویری از وضعیت جمعیت و تحولات کشور ارائه می‌کند و می‌تواند به برنامه‌ریزان و مسئولان در تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند.

وحیدی افزود: هرچند سرشماری‌ها روند تحولات جمعیتی را نشان می‌دهند، اما ارزش آنها زمانی بیشتر می‌شود که نتایج به‌درستی تحلیل و در برنامه‌ریزی‌های کشور به کار گرفته شود.

وی تأکید کرد؛ برای تامین امکانات دریافت اطلاعات دقیق ضروری است و نتایج سرشماری زمانی بیشترین فایده را خواهد داشت که مردم و مسئولان، هر یک با ایفای نقش خود، به اجرای دقیق آن کمک کنند.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بیان کرد: سر شماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵همزمان با سراسر کشور از ۲آبانماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: اطلاعات سرشماری برای خانوار‌ها از طریق اینترنتی و ثبت اطلاعات در سامانه مرکز آمار واستفاده از اتصال کدپستی به اطلاعات افراد از طریق طرح جی نف و در روش سوم از طریق مراجعه حضوری مامورین به محل اقامت انجام‌می‌شود.

وحیدی تاکید کرد؛ در اجرای طرح سرشماری ۱۴۰۵ ملاک بررسی و ثبت آمار، بر اساس سکونتگاه‌ها و اقامتگاه‌های اول و در نظر گرفتن تقسیمات کشوری است.

وی همچنین درصد پیشرفت طرح جی‌نف را در استان مطلوب ارزیابی کرد و گفت: طرح جی‌نف در استان با اجراوتکمیل در شهر‌های کرمان وجیرفت کامل‌خواهد شد.

در این نشست خبری اعلام شد: ۲۵۰هزار خانوار استان بعد از ارسال پیامک اقدام به ثبت اطلاعات نمایند و بیش از دومیلیون و ۹۰۰نفر اطلاعاتشان موجود است و در این طرح نیاز به مراجعه حضوری نیست.

آخرین آمار جمعیتی استان کرمان بر اساس آمار سال ۹۵ سه میلیون و چهارصد هزار نفر در ۸۵نقطه شهری و ۵هزار و ۶۹۰ آبادی است.

ازاین‌میزان‌جمعیت، کرمان، سیرجان، رفسنجان و جیرفت به ترتیب بیشترین میزان و کوهبنان، گنبکی، رابر و فاریاب کمترین میزان‌جمعیت را داراهستند.