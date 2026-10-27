به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با اشاره به جایگاه ملی جشنواره شیخ بهایی گفت: خواستگاه این جشنواره اصفهان بوده و در طول ۲۰ دوره، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فناوری کشور حفظ کرده است.

احسان یزدیان با اشاره به برنامه‌های سرمایه‌گذاری این دوره افزود: بیش از ۷۰ طرح فناورانه با ارزش حدود سه همت برای ارائه به مجموعه‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این دوره، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رونمایی می‌شود و پیگیری طرح‌ها برای جذب سرمایه در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

یزدیان از پیش‌بینی حدود ۱۲ میلیارد تومان جایزه برای برگزیدگان جشنواره خبر داد و گفت: در کنار رقابت‌های اصلی، جوایز تخصصی در حوزه فناوری‌های مدیریت شهری، هوش مصنوعی صنعتی و کارگزاران تجاری‌سازی فناوری نیز برگزار می‌شود.

وی استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در فرایند ارزیابی طرح‌ها را از ویژگی‌های این دوره دانست و افزود: این ابزار‌ها در کنار داوران به بهبود فرایند بررسی و ارزیابی طرح‌های فناورانه کمک کرده‌اند.

دبیر اجرایی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی، نیز با اشاره به روند برگزاری این دوره گفت: فرایند جشنواره از سال گذشته آغاز شد و امسال با تشکیل دبیرخانه‌های استانی و برگزاری رویداد‌های منطقه‌ای، مشارکت استان‌های مختلف افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که تعداد طرح‌های راه‌یافته به مرحله ارزیابی از حدود ۲۲۰ طرح در دوره گذشته به ۴۱۱ طرح رسید و از این تعداد نیز ۴۷ طرح متعلق به استان اصفهان است.

سعید آجدی افزود: از مجموع طرح‌های ارزیابی‌شده، ۲۲۵ طرح در بخش طراحان کسب‌وکار و ۱۸۶ طرح در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری قرار دارند.

وی گفت: در نهایت نیز ۳۰ شرکت به مرحله ملی راه یافته‌اند که ۱۲ شرکت در بخش طراحان کسب‌وکار و ۱۸ شرکت در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری رقابت می‌کنند.

دبیر اجرایی جشنواره با تشریح بخش‌های رقابتی گفت: بخش طراحان کسب‌وکار به ایده‌هایی اختصاص دارد که هنوز محصول خود را وارد بازار نکرده‌اند؛ در بخش شرکت‌های نوپا، کسب‌وکار‌هایی که کمتر از سه سال از ورود محصول یا خدمت آنها به بازار می‌گذرد، حضور دارند و شرکت‌های رشد‌یافته نیز در بخش مربوط به خودارزیابی می‌شوند.

آجدی ادامه داد: نمایشگاه فناوری، نشست‌های انتقال تجربه و برنامه‌های ارتباط مستقیم فناوران با سرمایه‌گذاران از دیگر برنامه‌های این دوره است که با هدف توسعه بازار، جذب سرمایه و تقویت شبکه همکاری میان فعالان زیست‌بوم نوآوری برگزار می‌شود.

بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی ۶ و ۷ آبان ۱۴۰۵ در مهمان‌سرای عباسی اصفهان برگزار می‌شود و میزبان شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاران و فعالان زیست‌بوم نوآوری کشور است.