به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سالن غدیر ارومیه فردا میزبان نخستین بازی شهرداری ارومیه در فصل جدید لیگ برتر والیبال خواهد بود؛ جایی که شاگردان عبدالرضا علیزاده برای کسب اولین پیروزی خود به مصاف صنعتگران امید تهران می‌روند.

عبدالرضا علیزاده و تیم شهرداری ارومیه عصر فردا در چارچوب هفته دوم لیگ برتر والیبال ایران، برای کسب نخستین پیروزی فصل خود به مصاف صنعتگران امید تهران می‌روند.

شهرداری ارومیه که در هفته نخست به دلیل عدم حضور تیم حریف به میدان نرفت، این دیدار را نخستین حضور رسمی خود در رقابت‌های این فصل می‌داند. عبدالرضا علیزاده که بیش از سه فصل است سکان هدایت این تیم را در دست دارد، با تکیه بر ترکیبی باکیفیت شامل بازیکنانی، چون آرمان صالحی، ایلشن داوودی‌پور، رمضان صحبتی و آرمین تشکری، امیدوار است نتایج درخشانی رقم بزند.

در سوی دیگر، صنعتگران امید تهران با هدایت محمدرضا تندروان، دستیار سابق روبرتو پیاتزا، تیمی کاملاً جوان و پرانرژی را در اختیار دارد. این تیم که در هفته نخست برابر طبیعت اسلامشهر شکست خورده، به دنبال کسب نخستین برد خود است. تندروان که سابقه هدایت شهرداری ارومیه را نیز در کارنامه دارد، شناخت خوبی از این تیم دارد.



فردا سالن غدیر ارومیه به عنوان یکی از نمادهای والیبال ایران، میزبان نبرد مهمی خواهد بود. با توجه به حضور هواداران پرشور ارومیه در سالن مسابقات، صنعتگران امید تهران برای کسب نتیجه در این دیدار با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و با توجه به فضای هیجان‌انگیز سالن غدیر، انتظار می‌رود که این مسابقه یکی از دیدنی‌ترین بازی‌های لیگ باشد.