به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نوری‌پور اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی از سوی یکی از دوستداران محیط زیست مبنی بر نگهداری و عرضه سنجاب ایرانی در یکی از فروشگاه‌های حیوانات خانگی در دزفول، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مسئول منطقه شکار ممنوع قلعه‌شاداب با همراهی فرمانده کلانتری ۱۴، با رصد اطلاعاتی محل موردنظر و پس از بررسی و احراز صحت گزارش، با هماهنگی‌های لازم و همراهی گشت مربوطه وارد فروشگاه شدند.

نوری‌پور ادامه داد: در جریان این اقدام، پنج بچه‌سنجاب ایرانی که با هدف عرضه و فروش در فضای مجازی در فروشگاه نگهداری می‌شدند، کشف و ضبط شد و برای فرد متخلف نیز پرونده تخلف تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از زنده‌گیری و خریدوفروش غیرمجاز گونه‌های جانوری تصریح کرد: سنجاب ایرانی یکی از گونه‌های ارزشمند حیات وحش جنگل‌های بلوط زاگرس است که در حفظ پویایی و تجدید حیات طبیعی جنگل‌ها نقش مهمی دارد؛ ازاین‌رو، زنده‌گیری و نگهداری این گونه در خارج از زیستگاه طبیعی، می‌تواند به جمعیت‌های طبیعی آن آسیب وارد کند.

وی در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه زنده‌گیری، نگهداری یا خریدوفروش غیرمجاز حیات وحش، مراتب را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و با مشارکت در حفاظت از گونه‌های جانوری، در صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه سهیم باشند.