نایب‌رئیس شورای فدراسیون روسیه با رد اتهامات آمریکا و رژیم اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران، این ادعا‌ها را بدون شواهد دانست؛ هم‌زمان، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی از نقش فرانسه، آلمان و انگلیس در تشدید تنش‌ها علیه تهران و هموار کردن مسیر حملات نظامی به ایران انتقاد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کنستانتین کوساچف نایب‌رئیس شورای فدراسیون روسیه در گفت‌وگویی با خبرگزاری تاس، اتهامات آمریکا و رژیم اسرائیل درباره نبود شفافیت در برنامه هسته‌ای ایران را «القائات و ادعا‌های ساختگی» توصیف کرد که تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات آنها ارائه نشده است.

کوساچف با اشاره به عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) گفت: ایران از نظر شفافیت برنامه هسته‌ای خود، در برابر جهان رویکردی باز دارد.

وی افزود: اتهاماتی که درباره مبهم بودن این برنامه مطرح می‌شود، فاقد شواهد است و از این رو، حق و حقیقت در این مسئله با ایران است.

نایب‌رئیس شورای فدراسیون روسیه همچنین حمله به ایران در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن و اسفند ۱۴۰۴) را ناعادلانه و مغایر با حقوق بین‌الملل دانست و تاکید کرد: مسکو در این شرایط همواره از ایران حمایت سیاسی کرده است.

در همین حال، میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، از مواضع فرانسه، آلمان و انگلیس در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت: اقدامات این سه کشور از مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱) به تشدید تنش‌ها انجامیده و عملا مسیر حملات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را هموار کرده است.

او در واکنش به موضع‌گیری اخیر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تایید انتقاد‌های او از کشور‌های اروپایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مقامات تهران بسیار ملایم و مؤدب هستند. آنها این واقعیت را نادیده می‌گیرند که از مارس ۲۰۲۲، سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای، یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، به‌طور مستمر در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال تشدید تنش‌ها بوده‌اند و عملا مسیر تجاوز آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران را هموار کرده‌اند.

بقائی نیز روز شنبه در واکنش به ابراز نگرانی آلمان و چند کشور اروپایی دیگر درباره تشدید تنش‌ها در غرب آسیا، به اظهارات پیشین فریدریش مرتس صدراعظم آلمان درباره تهاجم رژیم اسرائیل به ایران اشاره کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری اظهارات مرتس در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد و تیر ۱۴۰۴) نوشت که صدراعظم آلمان در توصیف تجاوز رژیم اسرائیل به ایران گفته بود: این کار کثیفی است که اسرائیل به نمایندگی از همه ما انجام می‌دهد.

بقائی با اشاره به مواضع اخیر کشور‌های اروپایی افزود: اکنون در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ۱۴۰۵)، وزیر امور خارجه آلمان و چند کشور اروپایی دیگر درباره احتمال حمله‌ای دیگر به ایران هشدار می‌دهند و بر ضرورت مهار تنش‌ها تاکید می‌کنند.