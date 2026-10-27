رئیس انجمن ریلی ایران تأکید کرد:تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل‌ونقل ریلی و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، در گرو آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیل حضور فعال بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما ، ابوالفضل بهره دار رئیس انجمن ریلی ایران، با تحلیل وضعیت فعلی صنعت ریلی کشور گفت: توسعه ناوگان و گسترش شبکه ریلی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در این راستا، باید «رویکرد جاده‌محور در حمل‌ونقل کشور را به رویکرد ریلی تغییر دهیم.

بهره دار با تأکید بر لزوم تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل‌ونقل ریلی از کل سبد حمل‌ونقل کشور، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل حضور بخش خصوصی را کلید دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت دانست.

وی در تحلیل وضعیت موجود، گسترش شبکه ریلی و توسعه ناوگان را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و خواستار تغییر الگوواره در مدیریت حمل‌ونقل از رویکرد جاده‌محور به رویکرد ریلی شد.

رئیس انجمن ریلی ایران همچنین بر اهمیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی در مدیریت حمل‌ونقل و تنوع‌بخشی به منابع مالی تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت بودجه‌های دولتی، ورود پررنگ بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران برای توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان ریلی، اهمیتی حیاتی دارد.