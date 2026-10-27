رئیس مرکز مطالعات راهبردی، نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از تدوین برنامه راهبردی این دانشگاه تا مرحله تعیین راهبرد‌های کلان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف استفاده بهینه از منابع دانشگاه، دستیابی به اهداف سازمانی و تقویت نقش دانشگاه در حل مسائل کشور تدوین شده است.

دکتر گئورک قره پتیان ، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با تشریح اهداف برنامه راهبردی گفت: این برنامه چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌های سازمان را مشخص و در ادامه، اهداف کلان و راهبرد‌های دستیابی به آنها را تعیین می‌کند.

استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس مرکز مطالعات راهبردی ، نظارت و ارزیابی این دانشگاه افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین این برنامه را تا مرحله راهبرد‌های کلان پیش برده است تا در افق زمانی تعیین‌شده، منابع دانشگاه به شکل بهینه به کار گرفته و اهداف مورد نظر محقق شوند.

وی با اشاره به اسناد بالادستی و مصوبات ملی گفت: در تدوین این برنامه، دو محور مرجعیت علمی و حل مشکلات کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است.

قره پتیان ، مرجعیت علمی را فراتر از انتشار آثار علمی دانست و افزود: هدف این است که دانشگاه از جایگاه مصرف‌کننده علم فراتر برود و در شمار تولیدکنندگان علمی قرار بگیرد که دستاورد‌های آنها مورد استناد و استفاده دیگران قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی، نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حل مسائل کلان کشور را محور دیگر این برنامه برشمرد و گفت: دانشگاه باید ارتباط خود را با جامعه گسترش دهد و فعالیت‌هایش را به آموزش و پژوهش در کلاس‌های درس محدود نکند؛ بلکه با عبور از این چارچوب، در مسیر حل مشکلات جامعه و بهبود رفاه عمومی نقش‌آفرینی کند.