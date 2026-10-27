به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در همایش پرچم داران دین و اندیشه که در سردشت برگزار شد با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان گفت: دشمن با هدف فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور، قصد داشت در مدت سه روز به اهداف خود برسد، اما با اتحاد و مقاومت مردم، محاسباتش با شکست مواجه شد.

سردار رحبی با بیان اینکه ایران در نقطه عطفی از تاریخ قرار دارد، افزود: آیندگان از جنگ رمضان و اتحاد اقوام و ملت ایران خواهند نوشت؛ مردمی که با وجود تحریم‌ها و فشارها، در دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی متحد و یکپارچه ایستادند.

سردار رحبی با قدردانی از مردم کردستان و سردشت به دلیل حمایت از نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: مردم کرد با هوشمندی و بصیرت در کنار نظام ایستادند و در برابر توطئه‌های دشمنان، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشتند.

وی همچنین با اشاره به نقش روحانیون در تبیین مسائل روز، بر ضرورت جهاد تبیین و آگاهی‌بخشی به جامعه تأکید کرد.

امام جمعه مهاباد نیز در این همایش با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور گفت: مردم کرد همواره پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند و در دوران دفاع مقدس با ایثار و ازخودگذشتگی اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن به دست دشمن بیفتد.

ماموستاامامی با اشاره به بمباران شیمیایی سردشت افزود: مردم این منطقه به دلیل ایستادگی و حمایت از جمهوری اسلامی، هزینه‌های سنگینی پرداختند و با تقدیم شهدا و جانبازان، وفاداری خود را به دفاع از میهن و حفظ وحدت سرزمینی نشان دادند.