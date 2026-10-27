به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این سالن ورزشی امروز با حضور صفاالله صفایی، رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان و علی حقیقی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، به بهره‌برداری رسید.

صفاالله صفایی، رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان، در حاشیه این مراسم گفت: برای راه‌اندازی این مجموعه ورزشی یک میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به فعالیت دانشجویان این دانشگاه در عرصه ورزش افزود: دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان در فعالیت‌های ورزشی حضور فعالی دارند و دانشگاه پیام نور در المپیاد ورزشی دانشجویان این دانشگاه در سطح کشور موفق به کسب رتبه نخست شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان با اشاره به حضور قهرمانان ورزشی در رشته‌های مختلف در این دانشگاه تأکید کرد: دانشگاه پیام نور برای توسعه فعالیت‌های ورزشی و تجهیز مراکز ورزشی خود اهتمام ویژه‌ای دارد.

صفایی با بیان اینکه ورزش در کنار تحصیل و پژوهش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: اعتقاد داریم دانشجویان باید در کنار تحصیل و تحقیق، به فعالیت‌های ورزشی نیز توجه داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز با اشاره به اهتمام و همت استاندار همدان برای ایجاد و تجهیز مراکز ورزشی در تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی گفت: تلاش مضاعفی داریم تا هرچه سریع‌تر این تصمیم به مرحله اجرا برسد.

علی حقیقی افزود: حضور امروز در دانشگاه پیام نور همدان نیز در همین راستا انجام شده است و تلاش خواهیم کرد با جدیت و توان بیشتری، زمینه تحقق این تصمیم و توسعه امکانات ورزشی در دستگاه‌های دولتی را فراهم کنیم.