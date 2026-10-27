برخورد شدید دو خودرو وانت سایپا و پراید در ۲۹ کیلومتری محور بیجار - دیواندره، سه نفر را به کام مرگ کشاند و یک نفر دیگر را نیز مصدوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کردستان با اعلام این خبر گفت ادامه داد: شدت برخورد به‌گونه‌ای بود که سه نفر از سرنشینان خودرو‌ها در دم جان باختند و یک نفر نیز دچار مصدومیت جدی شد.

وی ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر با استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات رهاسازی را انجام داده و پس از ایمن‌سازی صحنه، ۱ نفر مصدوم را به مرکز درمانی انتقال دادند.

این حادثه ساعت ۷ و ۳۵ دقیقه صبح امروز رخ داد.