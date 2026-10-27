با پایداری نسبی جو، تداوم انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان مرکزی تا صبح چهارشنبه ششم مهر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد پایداری نسبی جو تا صبح فردا (چهارشنبه) ادامه خواهد داشت که می‌تواند منجر به تداوم انباشت آلاینده‌های جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهد شد.

با توجه به خروجی فعلی مدل‌های پیش بینی، یک سامانه ناپایدار بارشی روز چهارشنبه از نواحی شمال غربی وارد کشور خواهد شد و استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

فعالیت این سامانه در صورت عدم تغییر در الگوی مدل‌ها در استان اغلب به صورت افزایش ابرناکی و وزش باد و رگبار باران در برخی نقاط استان طی ساعاتی از روز‌های پنجشنبه و با احتمال کمتر جمعه خواهد بود.

از لحاظ دمایی بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمای شبانه تا صبح فردا چهارشنبه با شدت کمتر از دمای حداقل دور روز گذشته تداوم خواهد یافت، اما پس از آن روند افزایشی ادامه خواهد یافت.