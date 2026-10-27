وی با تأکید بر اهمیت ارزش افزوده در محصولات معدنی گفت: مهاباد با بهرهگیری از ۱۵ واحد فرآوری در محل معادن، پس از ارومیه، رتبه دوم استان را در این حوزه دارد. هدف اصلی ما جلوگیری از خامفروشی و افزایش اشتغالزایی از طریق فرآوری مواد معدنی است.
رمضانی همچنین از صدور ۱۷ پروانه اکتشاف در سال جاری خبر داد و با اشاره به ظرفیتهای مالی معادن تصریح کرد:با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد معادن مهاباد و بوکان در محدوده مسیر برهان قرار دارند، برآوردها نشان میدهد بیش از ۹۰ میلیارد تومان ظرفیت مالی از محل حقوق دولتی معادن برای اجرای طرحهای زیرساختی فراهم میشود.
تزریق ۹۵ میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی به مهاباد؛ افزایش نرخ جذب اعتبارات مکانیزاسیون
مدیر جهاد کشاورزی مهاباد از پرداخت ۹۵ میلیارد تومان تسهیلات در قالب اعتبارات ریاستجمهوری به پنج طرح کلیدی کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
بایزید حسنپور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد، گفت: از مجموع این مبالغ، ۲۰ میلیارد تومان از طریق بانک ملی و ۷۵ میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی به بهرهبرداران پرداخت شده است. همچنین پرونده یک طرح بزرگ به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان نیز جهت دریافت تسهیلات در بانک کشاورزی در حال بررسی است.
وی با اشاره به وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی گفت: میزان جذب اعتبارات مکانیزاسیون در مهاباد به ۶۶ درصد رسیده است که از میانگین استانی (۶۱ درصد) پیشی گرفته است.
حسنپور همچنین به حمایت از بخش دامداری اشاره کرد و افزود: ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ۲۱ واحد دامداری اختصاص یافته و ۶۱ پرونده دیگر به ارزش ۶۱ میلیارد تومان برای حمایت از واحدهای دامداری روستایی و عشایری در حال طی کردن مراحل اداری است.
وی در پایان از پرداخت ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به بخش مشاغل خانگی در سال گذشته یاد کرد.
دعوت از سرمایهگذاران برای حضور در همایش بزرگ توسعه مهاباد در اواخر آبانماه
فرماندار ویژه مهاباد از برگزاری همایش جامع سرمایهگذاری در این شهرستان تا پایان آبانماه با هدف جذب سرمایههای داخلی و خارجی برای توسعه صنایع و ایجاد اشتغال خبر داد.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار مهاباد، در نشست کارگروه سرمایهگذاری و اشتغال با اشاره به ظرفیتهای بالقوه این شهرستان، گفت: این همایش بستری برای معرفی فرصتهای طلایی مهاباد در بخشهای صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی، سلامت و انرژی است. هدف ما جذب سرمایهگذاران توانمند برای اجرای طرح های بزرگ و ایجاد اشتغال پایدار است.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت عملیاتی، خواستار ارائه گزارش دقیق دستگاههای اجرایی از اقدامات انجام شده شد و افزود: پیگیری مصوبات کارگروه اشتغال و تسهیل فرآیند ورود سرمایه به شهرستان، از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
امیرعشایری همچنین از پیشرفت طرح های زیرساختی یاد کرد و با اشاره به بهرهبرداری از طرح تولید ۱۰ مگاوات برق در هفته گذشته، بر لزوم هماهنگی میان حجم سرمایهگذاری و میزان اشتغالزایی تأکید کرد.