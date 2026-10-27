شهرستان مهاباد در مسیر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و کشاورزی، شاهد تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های معدن، بهره‌وری کشاورزی و جذب سرمایه است. طی روز‌های اخیر، گزارش‌های منتشر شده از بخش‌های مختلف نشان‌دهنده حرکت جدی برای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی در این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جلسه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال شهرستان مهاباد چند محور مختلف در حوزه معدن، کشاورزی و همایش سرمایه‌گذاری مطرح شد:

شناسایی ۱۸ محدوده معدنی جدید در مهاباد؛ تلاش برای پایان دادن به خام‌فروشی مواد معدنی

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد از شناسایی ۱۸ محدوده معدنی جدید شامل طلا، مس، نقره و سایر مواد معدنی در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که مطالعات مربوط به برآورد ذخایر این مناطق در مراحل نهایی قرار دارد.

حامد رمضانی، رئیس این اداره، با اشاره به فعالیت ۵۶ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در مهاباد افزود: در حال حاضر ۴۰ معدن در این شهرستان فعال و ۱۶ معدن غیرفعال هستند. همچنین در سال جاری، سیاست‌های ما بر توسعه ظرفیت‌های تولیدی متمرکز شده است.