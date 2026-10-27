نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از تخلفات فراوان شرکت کشتیرانی سینوکُر در عبور از تنگه هرمز خبرداد و اعلام کرد: از تاریخ یکشنبه ۱۰ آبان با همه شناور‌های این شرکت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد: شرکت کشتیرانی سینوکُر بیشترین تخلفات عبور را در سه ماه گذشته مرتکب شده و تاکنون علیه حداقل ۷ شناور شرکت کشتیرانی سینوکُر اقدامات اجرایی متناسبی صورت گرفته است.

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس همچنین به صاحبان محموله، ذینفعان و ارائه دهندگان خدمات بیمه‌ای هشدار داده: از تاریخ یکشنبه ۱۰ آبان با همه شناور‌های این شرکت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.