سخنگوی دولت با اشاره به اجرای مرحله‌ای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها گفت: این طرح با هدف مدیریت مصرف بنزین، شفاف‌سازی توزیع و مقابله با قاچاق سوخت اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز در نشست خبری با اشاره به محدودیت‌های واردات بنزین گفت: دولت موظف است منابع موجود را مدیریت کند و با اجرای طرح‌های مختلف، از قاچاق سوخت جلوگیری کند.

وی با تأکید بر جدیت دولت در مقابله با قاچاق بنزین افزود: شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها با همین هدف انجام می‌شود. این طرح به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست و به‌تدریج در جایگاه‌های مختلف و داخل شهر‌ها گسترش می‌یابد.

سخنگوی دولت با اشاره به کاهش مصرف بنزین، ابراز امیدواری کرد این روند ادامه یابد و گفت: بی‌نیازی از واردات بنزین، دستاوردی است که با همراهی مردم به دست آمده و شایسته قدردانی است.

مهاجرانی همچنین از انتشار قریب‌الوقوع اوراق گواهی نفت خبر داد و افزود: این اوراق قابلیت ارائه به پیمانکاران را دارد و می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی نقش داشته باشد.

وی افزود: شرکت ملی نفت ایران مکلف است نفت خام را به خریداران این اوراق تحویل دهد.

به گفته سخنگوی دولت، استفاده از این سازوکار تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، با هدف تأمین مواد اولیه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و تحرک‌بخشی به طرح‌های عمرانی، به‌ویژه در بخش راه، تصویب شده است.