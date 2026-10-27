مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم از معرفی ۹۰ درصد اعتبارات ابلاغی جزء ۳ تبصره ۲ قانون بودجه به بانک‌های عامل خبر داد و گفت: با بازگشت منابع تسهیلاتی سال گذشته، امکان بهره‌مندی متقاضیان جدید کسب‌وکار و اشتغال‌زایی از این تسهیلات فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نیره مظهر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: از مجموع چهار هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی در این بخش، چهار هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده که معادل ۹۰ درصد کل اعتبار است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی حوزه گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت بر اساس اعتبارات ابلاغی، طرح‌های مرتبط را برای دریافت تسهیلات معرفی کرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به پرداخت حدود دو هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک‌های عامل گفت: میزان پرداختی‌ها تاکنون معادل ۴۰ درصد کل اعتبار ابلاغی است و انتظار می‌رود تا پایان مهلت مقرر، میزان پرداخت تسهیلات به ۱۰۰ درصد اعتبار ابلاغی برسد.

مظهر ادامه داد: منابع جزء ۳ تبصره ۲ قانون بودجه از محل تسهیلات پرداخت‌نشده و منابع بازگشتی سال گذشته تأمین می‌شود و با هدف توسعه کسب‌وکار‌ها و ایجاد اشتغال، در قالب تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: در این فرآیند، منابع بازگشتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار می‌گیرد تا متقاضیان جدید بتوانند با ارائه طرح‌های کسب‌وکار و اشتغال‌زایی، از طریق دستگاه مربوط به بانک‌های عامل معرفی شوند و تسهیلات دریافت کنند.

بیش از ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری در قالب حدود ۲۸۰ شعبه در استان قم فعالیت می‌کنند که ۱۶ بانک از آنها عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هستند و مسئولیت اجرای مصوبات اقتصادی و پرداخت تسهیلات تکلیفی و استانی را بر عهده دارند.