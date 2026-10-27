خانواده مرحومه حمزه به مناسبت چهلمین روز درگذشت، تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال به شبکه بهداشت و درمان ششتمد اهدا کردند.

اهدای تجهیزات پزشکی به شبکه بهداشت و درمان ششتمد خراسان رضوی

اهدای تجهیزات پزشکی به شبکه بهداشت و درمان ششتمد خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان ششتمد گفت: این تجهیزات شامل چهار دستگاه کپسول اکسیژن، دو دستگاه مانومتر و یک تخت بیمار است که با هدف تقویت امکانات درمانی و ارتقای سطح خدمات سلامت در منطقه اهدا شده است.

مجید افضلی افزود: این اقدام نیکوکارانه، علاوه بر زنده نگه‌داشتن یاد آن مرحومه، در تقویت توان خدمات‌رسانی مراکز درمانی شهرستان مؤثر خواهد بود.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خانواده مرحومه حمزه به پاس این اقدام خیرخواهانه قدردانی شد.