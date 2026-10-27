هم‌زمان با برگزاری انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، فضای سیاسی و امنیتی سرزمین‌های اشغالی با حاشیه‌هایی از تدابیر امنیتی ویژه برای مقام‌های ارشد و بروز تنش در برخی مناطق همراه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه صهیونیستی آی۲۴نیوز گزارش داد، سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) به دلایل امنیتی از «اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ این رژیم، خواست به‌جای حوزه رأی‌گیری نزدیک محل سکونتش در شهرک صهیونیست‌نشین «کفر آخیم»، در حوزه‌ای دیگر رأی دهد.

بر اساس این گزارش، کاتس در پی درخواست شاباک و با هماهنگی وزارت جنگ، در حوزه رأی‌گیری شهرک صهیونیست‌نشین «یانون» حاضر شد و رأی خود را به صندوق انداخت. وی در فهرست انتخاباتی حزب لیکود در جایگاه ششم قرار دارد.

همزمان گروهی از معترضان با تجمع در برخی از حوزه‌های رأی‌گیری خواستار تغییر کابینه، تشکیل کمیته تحقیق مستقل برای بررسی ابعاد حمله هفتم اکتبر و مشخص شدن مسئولیت مقام‌های سیاسی و امنیتی شدند.

در تحولی دیگر، گزارش‌های منتشرشده درباره فضای انتخاباتی از بروز تنش در برخی مناطق حکایت دارد. مخالفان در حیفا، واقع در شمال فلسطین اشغالی با حمله به خبرنگار شبکه ۱۴ عبری، رسانه نزدیک به نخست‌وزیر، او را به طرفداری از نتانیاهو متهم کردند.

همچنین گزارش‌هایی درباره درج شعار‌های ضدصهیونیستی و مخالفت با مشارکت در انتخابات در بیرون یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در شهر بیت‌شمش، مرکز فلسطین اشغالی منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، عبارت «در انتخابات آنها شرکت نمی‌کنیم» در محل نوشته شده و مواردی از تخریب نیز گزارش شده است.

انتخابات امروز کنست در شرایطی برگزار می‌شود که بحث پاسخ‌گویی درباره حمله هفتم اکتبر و عملکرد کابینه نتانیاهو همچنان در کانون مناقشات سیاسی قرار دارد.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی تأکید کرده است که مخالفان نتانیاهو این رأی‌گیری را فرصتی برای پاسخ‌گو کردن او درباره یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی می‌دانند؛ در حالی که نتانیاهو مسئولیت شخصی خود را نپذیرفته و با تشکیل کمیته تحقیق مستقل مخالفت کرده است.