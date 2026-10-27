استاد «مهدی ماحوزی» نویسنده و پژوهشگر نام آشنا، امروز در سن ۹۱ سالگی براثر کهولت سن درگذشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این استاد فقید بعد از مدتی بیماری دار فانی را وداع گفت.

وی متولد ۱۲ آذرماه سال ۱۳۱۴ در دشتستان بود که بیشتر به‌خاطر فعالیت‌های دانشگاهی و تربیت نسل‌های مختلف مطرح بود.

تدوین کتاب‌های ادبی و ویرایش آثار شاعران از جمله فعالیت‌های وی بوده و کتابهایش به عنوان منابع درسی دانشگاهی استفاده شده است.

«زبان و ادبیات فارسی»، «گزارش‌نویسی»، «فارسی عمومی»، «تصویری از پنج‌گنج نظامی گنجوی»، «شرح مخزن‌الاسرار گنجوی» و «نقش دشتی در تاریخ ادبیات فارسی» از جمله آثار این استاد فقید هستند که در دانشگاه‌ها تدریس شده است.

کتاب‌های «دمی با خیام»، «سایه»، «آتش در چنگ»، «کاخ ابداع» و «عقلا برخلاف عقل» از دیگر آثار استاد ماحوزی هستند.

استاد ماحوزی قرار است در امام زاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شود.