به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهردار ارومیه بااعلام خبر صدور مجوز قطعی تیمداری باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری در لیگ برتر والیبال تأکید کرد که این تصمیم نقطه پایانی برسال‌ها انتظارونگرانی هواداران وآغاز فصل تازه‌ای برای والیبال ارومیه است.

آیدین رحمانی بااشاره به ابلاغ رسمی وزارت کشور و موافقت سازمان شهرداری‌هاو دهیاری‌های کشور افزود:ادامه فعالیت این باشگاه بصورت رسمی مورد موافقت قرار گرفته وتمامی ابهامات گذشته برطرف شده است.

وی گفت:شهرداری ارومیه موظف است برنامه‌های توسعه ورزش پایه، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ومسیر کاهش وابستگی مالی باشگاه رادرقالب برنامه‌های سالانه وپنج ساله تدوین و اجرا تا این تیم نه تنها درمیدان رقابت، بلکه درعرصه اجتماعی نیز نقش آفرینی کند.