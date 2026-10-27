به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اصغر نورالله زاده رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در نخستین رویداد نوآورانه، فناورانه و تجربه بیمه سلامت ایران که به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت برگزار شد، گفت: بیش از ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و اقتصاد سلامت با حوزه بیمه سلامت گره خورده است. چالش‌های راهبردی در حوزه سلامت داریم که با مدیریت هزینه‌ها و ارتقا کیفیت می‌توان آنها را با راهبرد‌های فناورانه حل کنیم.

نوراله زاده ادامه داد: باید توجه داشت که ظرفیت‌هایی در شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد و و با ارتباط بین این شرکت‌ها و سازمان بیمه سلامت می‌توان به نظام سلامت کمک کرد، در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان مراجعه انفرادی به ما دارند و ما از آنها حمایت می‌کنیم، اما به دنبال آن هستیم که بین همه ارکان زیست بوم فناوری، پیوند ایجاد کنیم و منابع مالی به این سمت هدایت شوند تا بهره‌وری افزایش پیدا کند.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری اظهار کرد: نقش سازمان بیمه سلامت این است که نیاز‌ها شناسایی شده و از داده‌های سازمان بهره‌گیری شده و نتایج مورد سنجش قرار بگیرد. صندوق نوآوری و شکوفایی هم به دنبال این است که ابزار‌های مشترکی تعریف کند و حمایت‌های مالی به صورت هدفمند انجام شود. محور‌های پیشنهادی برای همکاری وجود دارد که می‌توان به توسعه سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی اشاره کرد. با توجه به زیرساخت‌های خوبی مانند نسخه الکترونیک، می‌توان تحلیل‌های هوشمند را ارائه کرد.

نورالله زاده بیان کرد: نوآوری در کاهش هزینه تمام شده خدمات سلامت از جمله محور‌های پیشنهادی همکاری دیگر بین صندوق و سازمان بیمه سلامت ایران است. به دنبال این هستیم که کیفیت خدمات حفظ شود و دسترسی بیمه شدگان به خدمات ارتقا پیدا کند.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: همچنین می‌توان به تجاری‌سازی و توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کرد. محور پیشنهادی دیگر، پیشگیری و مدیریت هوشمند بیماری‌های پر هزینه است. همچنین راه اندازی ابزار‌های مالی و حمایتی از جمله روش‌های دیگر همکاری طرفین است.

نوراله زاده بیان کرد: ما حمایت‌های پراکنده‌ای از شرکت‌های دانش بنیان داریم و امروز قرار است به یک سند همکاری و یکپارچه برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه سلامت به کمک سازمان بیمه سلامت برسیم و منابع را هدفمند هزینه کنیم و کیفیت و بهره وری منابع را افزایش دهیم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: نوآوری در کاهش هزینه‌های سلامت، خرید راهبردی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، تجاری سازی و توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان، پیشگیری و مدیریت هوشمند بیماری‌های پر هزینه از محور‌های پیشنهادی در رویداد هاینکست است.

نوراله زاده گفت: این رویداد هیچ بار مالی برای دولت ندارد و هزینه‌ها از سوی شرکت‌های دانش بنیان و از مسیر ذخیره و صرفه جویی منابع در حوزه درمان تامین می‌شود.

گفتنی‌ست در این مراسم، تفاهم نامه راهبردی ۵ ساله میان سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به امضای محمد مهدی ناصحی و اصغر نورالله زاده رسید.