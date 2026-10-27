به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرماندار میاندورود از برگزاری پنجمین جشنواره زردکیجا از ۱۰ تا ۱۴ آبان در این شهرستان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، توسعه گردشگری، حمایت از تولیدات محلی و پاسداشت فرهنگ منطقه برگزار می‌شود.

مرتضی بابایی لولتی افزود: پنجمین جشنواره زردکیجا روستای اوسا هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ برگزار می‌شود و میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ، خوراک و محصولات بومی منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی برپایی حدود ۱۰۰ غرفه در این جشنواره گفت: این غرفه‌ها برای عرضه محصولات بومی، سوغات، صنایع دستی و غذا‌های محلی در نظر گرفته شده است و بخشی از محصولات خوراکی ارائه‌شده نیز با استفاده از قارچ زردکیجا تهیه می‌شوند.

فرماندار میاندورود ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، از جمله کارگاه‌های آموزشی مشابه دوره‌های گذشته، از دیگر بخش‌های این جشنواره است. همچنین هر شب قرعه‌کشی برای اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود.

بابایی لولتی با اشاره به استقبال گسترده مردم از دوره گذشته جشنواره بیان کرد: سال گذشته شاهد حضور چشمگیر بازدیدکنندگان از شهر‌های مختلف بودیم و این رویداد نقش مهمی در معرفی قارچ زردکیجا به‌عنوان یکی از محصولات بومی جنگل‌های شمال کشور داشت.

«زرد کیجا» یک نام مازندرانی برای نوعی قارچ و «کیجا» در زبان مازندرانی به معنی دختر است بنابراین معنی نام این قارچ «دختر زرد» است که به دلیل زیبایی، مازندرانی‌ها این نام را بر آن نهادند.

اهالی روستا‌های مازندران، قارچ زرد کیجا را به خوبی می‌شناسند و به صورت گروهی و خانوادگی برای چیدنش به جنگل‌ها می‌روند که به این کار «زردکیجا چینی» می‌گویند.

در شهریورماه و در آغاز فصل پاییز پس از اولین بارندگی‌هایی که در شهریور و پاییز رخ می‌دهد و مرطوب شدن زمین جنگل‌ها، زرد کیجا در نقاط خاصی مثل علف‌های زیر درخت‌های راش، توسکا، ممرز، بلوط و زمین‌های شیب‌دار مرطوب شروع به رویش می‌کند و رنگ این قارچ زرد یا نارنجی است.

قطر کلاهک این گونه قارچ، سه تا ۱۵ سانتی‌متر و شکل کلاهک آن حالت قیفی شکل دارد که ابتدا به صورت چتری و برجسته بوده و بعد تخت و صاف می‌شود. لبه‌های آن موج‌دار و سطح زیرین لایه هایمنیوم آن از تیغه‌های برجسته تشکیل شده و بافت قارچ گوشتی است. درباره تشخیص «زرد کیجا» از قارچ سمی باید گفت: تفاوت زردکیجا با قارچ سمی در این است که بافت «زرد کیجا» به نرمی از هم